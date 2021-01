Мнение: Угроза ответных репрессивных мер против России

12.01.2021, 20:48, Разное

Рубрика "Нам пишут": :

Здравствуйте, Борис!

В связи с выдвинутыми практически официально обвинениями

( https://www.cisa.gov/news/2021/01/05/joint-statement-federal-bureau-investigation-fbi-cybersecurity-and-infrastructure )

в адрес "российских правительственных хакеров" в частности, и России "вообще", а также ранее озвученными нынешним избранным президентом США Байденом угрозами принятия репрессивных мер (в том числе и атак на КИИ РФ)

(см. https://www.reuters.com/article/usa-cyber-breach/biden-chief-of-staff-says-hack-response-will-go-beyond-just-sanctions-idUSKBN28U0IK)

Цитата: "…It’s not just sanctions. It’s steps and things we could do to degrade the capacity of foreign actors to engage in this sort of attack,” Klain said on CBS’ “Face the Nation.”

Options being mulled by the Biden administration to punish Moscow over its alleged role include financial penalties and retaliatory hacks on Russian infrastructure, people familiar with the matter have told Reuters…"

я предполагаю, что необходимо широкое централизованное информирование всех, кого это может затрагивать в РФ (в особенности, служб ИТ и ИБ предприятий) о значительной угрозе (как минимум "оранжевого", полагаю, уровня).

Вероятно также, что уровень угрозы будет колебаться от "оранжевого" до "красного" в течении, как минимум, первого квартала 2021 года.

Будучи специалистом в области информационной безопасности с многолетним стажем работы, я наглядно знаком с достаточно поверхностным и пренебрежительным отношением к вопросам

безопасности в России, когда практические вопросы заменяются бумажными "прокладками" и оправданиями постфактум.

Я отправил предупреждение в редакции наиболее популярных изданий ИТ и ИБ направленности, в адрес ФСТЭК и ФСБ, но, учитывая популярность Вашего блога, пишу и Вам. Возможно, публикация этого предупреждения у Вас – привлечет к серьезной, на мой взгляд, угрозе, необходимое внимание.

С уважением,

Изотов Е.А,

PS. Полагаю, что нечто подобное действительно может произойти, тем более, что такая практика США против РФ уже применялась.

При демократах, война в сети будет лишь обостряться, а различные гос.структуру РФ или даже объекты инфраструктуры (как это было например в Венесуэле с дамбой Эль-Гури) будут подвергаться кибератакам из-за рубежа.

Думаю, для ответственных людей, все это конечно не секрет, но думаю актуализация этой проблематики будет не лишней, чтобы потом не удивляться происходящему.

PS. Ну и как тут не вспомнить "цифровые косяки" последних лет, с утечками секретных данных. Особенно показательной была история с Ватссапом.

