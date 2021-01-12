Трамп: Импичмент – продолжение величайшей охоты на ведьм в истории политики

12.01.2021, 20:46, Новости дня

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Президент США Дональд Трамп впервые после беспорядков в Вашингтоне 6 января появился на публике и выступил перед журналистами перед тем, как отправиться в штат Техас. Видеозапись его речи опубликовал телеканал CNBC.

Он осудил планы демократов в Палате представителей объявить ему импичмент, заявив, что эти планы вызовут “ужасный гнев” и принесут “ужасную опасность” Америке. “Я не хочу насилия”, – добавил президент.

“Импичмент – продолжение величайшей охоты на ведьм в истории политики”, – заявил Трамп.

Политик не взял на себя ответственность за беспорядки в Капитолии, приведшие к гибели людей. Он отметил, что его речь под Белым домом, после которой его последователи отправились штурмовать здание Конгресса США, была широко растиражирована медиа, проанализирована, и “люди сочли, что сказанное мной было абсолютно уместно”.

Он также осудил технологические компании за то, что они заблокировали ему доступ к социальным сетям. “Я думаю, что большие технологии совершили ужасную ошибку”, – сказал Трамп. По его мнению, это решение вызовет “встречный ход” и приведет ко множеству проблем и опасностей для Америки.

На вопрос, уйдет ли он в отставку до истечения срока полномочий на следующей неделе, Трамп не ответил.

Ожидается, что в Техасе Трамп посетит границу с Мексикой и выступит на фоне пограничной стены, сооружение которой было одним из его обещаний, сообщает CNN.

Трамп 6 января на митинге перед Белым домом заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. Трамп обещал пойти за ними, но сам уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

Следом за этим Трамп опубликовал в Twitter видео с призывом к своим сторонникам разойтись по домам, но продолжал повторять, что “выборы были украдены”, – в итоге его аккаунт заморозили на 12 часов.

В Twitter президента США призвали удалить три публикации, которые нарушают правила социальной сети, в случае если он этого не сделает, его аккаунт обещали удалить навсегда. Видимо, Трамп выполнил требование, поскольку 8 января он опубликовал несколько сообщений. В первом из них он пообещал наказать зачинщиков беспорядков в Конгрессе США.

Во втором твите он обращался к своим избирателям.

“75 млн великих американских патриотов, проголосовавших за меня, [за лозунги] “Америка прежде всего” и “Сделаем Америку снова великой”, еще долго будут иметь гигантский голос. Они не будут подвергнуты неуважению или несправедливому обращению в любом виде, в любой форме!” – написал Трамп.

В третьем твите он сообщил, что не придет на церемонию инаугурации 46-го президента США Джо Байдена.

В компании Twitter посчитали, что два последних сообщения нарушают политику соцсети, поскольку могут использоваться в том числе для подстрекательства к насилию, и 8 января приняли решение навсегда забанить Трампа. На момент бана на аккаунт было подписано 88 млн человек.

После бана Трампа акции компании Twitter начали резко падать в цене.

Аккаунты Трампа в Facebook и Instagram заблокированы как минимум на две недели. Соцсеть Snapchat тоже забанила президента США на своей платформе. Он не сможет ничего постить до того момента, пока не будет принято решение о разблокировке, сообщила спикер компании изданию The Information. Apple, Google и Amazon за призывы к насилию удалили соцсеть Parler, которую часто использовали сторонники Трампа.

Как сообщает АВС, в TikTok решили удалить все видео со штурма Капитолия, а в Pinterest, где у Трампа нет аккаунта, запретили пользователям делиться необоснованными утверждениями президента США о фальсификации выборов.

ФБР объявило участников штурма в розыск, за информацию о тех, кто установил в здании Конгресса США взрывные устройства, обещало вознаграждение. Нескольких протестующих уже арестовали.

По информации СМИ, с 16 января во всех американских штатах планируются вооруженные протесты из-за возможного отстранения Трампа.

7 января Конгресс США утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

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