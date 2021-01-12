Мнение: Либералы за цензуру

12.01.2021, 20:42, Разное

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Просто какое-то позорище. Живешь, как говорится – до всего доживешь. Вот и я сподобился дожить до момента, когда отборные “либеральные” издания вкупе с “либеральными” блогерами и “борцами с режимом” вдруг массово (!), словно по команде выступили с путаными и жалкими восхвалениями… цензуры. Нет, реально: собрались наши “демократы” и “либералы” – и давай рассказывать друг другу, как оно, дескать, хорошо – банить оппонентов, затыкать рты, блюсти “нравственность”, решать за читателя и зрителя, что ему можно смотреть, а что нельзя… Просто феерия какая-то.

Нет, повод-то, конечно, тоже беспрецедентный: такого еще не было – чтобы крупнейшие соцсети мира, опять же “как по команде” (вот привязалась формулировка!) вдруг начали скопом запрещать у себя аккаунты действующего пока еще президента США и тысяч (!) его сторонников – закрывать “навеки” блоги, видеоблоги, , площадки, форумы – в общем, проводить тотальную зачистку всех так называемых “правых” по всему американскому интернету. С одним-единственным обоснованием – “А неча тут!” и “Вас НЕ НАДА!”

В общем-то, если бы что-то хотя бы отдаленно подобное было бы открыто в отношении “прогрессивных блогеров” – вой бы стоял (правда, где?) на всю Ивановскую. “Цензура”, “зажим свободы слова”, “не дадим растоптать Конституцию”, “мне ненавистны ваши высказывания, но я отдам жизнь за то, чтобы…” и т.д. А тут – нет. Ведь преследуют-то в этот раз не своих, а – свои. Свои сами открыли “охоту на ведьм”! И что делать?!

Кто-то скажет, что, мол, тем и отличаются люди с убеждениями от обычных конъюнктурщиков – что для первых все равно, кто идет поперек их ценностей: свои или чужие, враги или друзья. Люди с убеждениями защищают свои убеждения “невзирая на лица”…

Но это не про наших “либералов” – во всяком случае, не в тот момент, когда зовет труба и их “партия” дает им важное Партийное Задание – “ОТМАЗАТЬ!” Тут же к штыку приравнивается перо – и начинается вакханалия. Тут я, честно говоря, впадаю в ступор – я искренне не врубаюсь: ЗАЧЕМ?? Почему так необходимо занимать чью-то сторону во внутрипартийной борьбе в США, почему нельзя занять позицию “над схваткой” и хладнокровно указывать на “косяки” с обеих сторон? Почему надо так яростно “отмазывать” любую гадость и подлость, которую делают “демократы”?

Скажем, вчерашняя “Новая газета” (первый номер, вышедший в этом году, после длинных каникул) – половину номера отвела под объяснения, какой Трамп плохой и как это правильно, что его и его сторонников “отлучают от интернета”. Поражает прежде всего натужная стилистика всех опусов на эту тему – буквально пахнуло газетой “Правда”. Кажется, еще немного, и там поднимется до визга – “Расстрелять, как бешеных собак!”

Привлекли – видимо, чтоб “зашкварились” – и доселе вполне на вид приличных авторов. Например, Сергей Голубицкий; писал раньше хорошие обзоры по интернет-делам, всегда был против “Большого Брата”, разоблачал козни Роскомнадзора… Но нет – давай работай: Голубицкий пишет пасквиль, в котором уже подзаголовок сбивает с ног: “Банный день президента. Пожизненная блокировка аккаунта Трампа как признак демократии”.

Видали? Признак демократии! Все по Оруэллу: “Незнание – это сила”, “мир это война”, “затыкание рта оппоненту – признак демократии”. Далее он так прямо и пишет:

“Для чистоты эксперимента предлагаю абстрагироваться от Трампа, вызывающего слишком много эмоций, и поставить вопрос шире, а именно: насколько правомерно затыкать рот любому человеку при демократии? И снова в голову лезет почти рефлекторный ответ: ни насколько! Затыкать рот человеку в демократическом обществе нельзя! Потому что если затыкать, то это будет уже не демократия”.

Опять же – дожили: в “Новой газете” нам сейчас будут рассказывать, почему НЕКОТОРЫМ нехорошим людям можно и нужно затыкать рты, и это будет самая что ни на есть демократия!

(кстати – интересный момент: на самом деле, конечно, видно, что Голубицкому трудно и не хочется писать эту статью, что она ему поперек убеждений; но он, видимо, считает себя “профессионалом”, а “истинный профи”, дескать, способен написать убедительный текст на любую тему в соответствии с техзаданием: надо – обоснует, что гражданину А надо дать Нобелевскую премию, надо – докажет, что того же гражданина надо расстрелять как собаку. Это очень подлое, хотя и распространенное представление о “профессионализме” журналиста. У меня, честно говоря, взгляд ровно противоположный: профессионал журналистики как раз тем и отличается, что он НЕ БУДЕТ писать ничего, противоречащего своим убеждениям, а если и попытается – выйдет так плоско, плохо и жалко, что никакой редактор не решится поставить такое в полосу. Как нередко бывает – человек чести и человек дела отличается не только тем, что он сделать МОЖЕТ, но и тем, что он делать ни при каких обстоятельствах НЕ БУДЕТ. А то умение, какое в этой статье пытается продемонстрировать Голубицкий – это умение не журналиста, а копирайтера, то есть – человека без имени; у копирайтеров ведь нет права подписывать свои тексты).

Голубицкий невыносимо многословен, плетет какую-то ахинею вокруг да около, в буквальном смысле доказывая нам “необходимость самовластья и прелести кнута” (это тоже обычный признак автора, который сам не хочет высказывать свой основной тезис, поскольку в душе с ним не согласен). Все ж он выруливает к такому умозаключению: “Наше заблуждение легко объяснить. У советских людей нет и никогда не было опыта общения с независимым судом. Не было его при большевиках, не было в переходный период 90-х годов, нет и сегодня, в эпоху карнавальной реставрации псевдоскреп…право на свободное публичное высказывание мнений (причем неважно, идет ли речь о правах меньшинства или большинства) действует лишь до момента, пока это мнение не упрется в судебный вердикт! Как только мы учтем эту элементарную аксиому демократии, двойственность с интерпретацией блокировки аккаунта Трампа в социальных сетях как рукой снимет”.

Родил, наконец! Правда, вывод, к которому он так долго подводил, рассыпается при одном взгляде на него: прикол ведь в том, что судов НЕ БЫЛО! Суды дружно отказались рассматривать иски по существу, поэтому ни о каком “судебном вердикте” говорить вообще не приходится. Понимал ли это автор? Наверняка да… но ему уже было все равно, главное “спихнуть текст”.

Еще один фигурант, разразившийся вдруг “похвалами цензуре”, и вовсе анекдотичный: это Аркадий Бабченко, адепт “журналистики без посредников”! Да-да, Аркадий тоже принял участие в этом флешмобе. Он записал целый ролик (!), в котором долго жаловался на то, как он, дескать, “мучился в 90е”, “когда в России не было цензуры”!! Подумать только, рыдает Бабченко – в 90е на РенТВ показывали ПОРНУХУ! А ведь у Аркадия – дети. У него – дочь!

Вы спросите – при чем тут РенТВ, порно и свобода ТВ в 90е? При том! Тема ролика, заявленная Бабченко, все та же: “А пока поговорим о битве всех времен и народов – ооооу, такие баталии, мама не горюй, круче, чем нескорбление – про бан Дональда Трампа в соцсетях”.

Ну, вы поняли: не хотите, чтобы вашим детям показывали голых тетенек по телевизору – дружно поддержите бан Дональда Трампа в соцсетях. Такое умозаключение – пожалуй, даже круче, чем ссылка Голубицкого на несуществующие “судебные вердикты” в оправдание внесудебных расправ с аккаунтами правых в США.

И такие вот выступления от представителей “прогрессивной общественности” сейчас идут потоком. По-моему, это какой-то позор. И уж во всяком случае – полная беспринципность.

Что же лежит в основе такой реакции? Думается – отсутствие тех самых демократических убеждений, отсутствие ценностей свободы (в том числе – свободы слова) в сознании. Мы видим, что для значительной части как бы “либералов” важны не свобода, не достоинство, не уважение к правам людей – а важно лишь “делать как в Америке”. И опять же – не потому, что в Америке жизнь свободная, а потому, что в Америке жизнь БОГАТАЯ. Если сказать таким людям, что и в Америке могут ошибаться, и в Америке могут идти не туда – они впадут в ступор, окажутся в идейном вакууме, именно потому, что собственных убеждений у них нет, ценность свободы для них – пустой звук. Есть простой, усвоенный призыв: “Делай как в Америке – будешь жить богато”. ВСЁ.

Поэтому они будут одобрять любую мерзость, если она ОТТУДА.

Печально это всё.

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