Мнение: Торговля России с Африкой, постковидная экономика и доковидная цена на нефть

12.01.2021, 20:30, Разное

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1. Африка – самый быстрорастущий по населению континент Земли. В большинстве стран Африки испокон веков царит бедность, многие из них не дошли ещё даже до эпохи индустриализации. Тем не менее миллиарды африканцев всё же будут потреблять товары, и потому наращивать торговлю с Африкой необходимо. С этой задачей Россия справляется вполне успешно:

https://genby.livejournal.com/885485.html

Коллега genby полон оптимизма по поводу российского покорения Африки:

…объёмы товарооборота ежегодно прирастают, на 20-30% в год. С нашими 20,4 млрд до Китая с его 204 млрд очень далеко, или Индии со 100 млрд. Но вот с остальными странами мы уже может соревноваться. Товарооборот США с Африкой менее 60 млрд, да и Франции с Германией всего по 50 млрд. Лет за 5-6 догоним.

Мы зарабатываем на африканской торговле сравнительно немного, но это гораздо лучше, чем безвозмездно поддерживать там борцов за свободу и прочих людоедов.

2. Иван Данилов пишет о главных экономических трендах в эпоху посткоронавируса:

https://ria.ru/20201231/koronavirus-1591627485.html

Едва ли не самым важным последствием “эпидемиологического 2020-го” станет ускоренный слом или радикальное укорачивание глобальных производственных цепей, к которым мы все успели основательно привыкнуть за последние 20 лет. Если в начале уходящего года требование “вернуть назад из Китая” производственные мощности и рабочие места было личным (и довольно эксцентричным) требованием Дональда Трампа и некоторых представителей его администрации, то сейчас так называемый решоринг, или оншоринг, (то есть перенос производств или в сами страны Запада, или, по крайней мере, в крайне дружественные к Вашингтону или Брюсселю страны третьего мира) — это уже общезападный тренд, который был многократно усилен эпизодами острого дефицита лекарств и средств индивидуальной защиты в условиях пандемии. Западные политические элиты внезапно остро ощутили, что в случае какого-то мирового форс-мажора перед ними во весь рост может встать перспектива погружения в жесткий кризис, который будет сопровождаться невозможностью обеспечить свои собственные экономики и граждан даже самыми базовыми товарами, необходимыми для функционирования современной страны на уровне хотя бы позднего XX века.

Крайне некрасивый с моральной точки зрения (но крайне логичный с точки зрения политического пиара и экономической конкуренции) эпизод в виде так называемой гонки вакцин и сопутствующих кампаний по черному пиару в адрес российских и китайских разработок — тоже оказал свое стимулирующее воздействие, ибо внезапно выяснялось, что в условиях реального глобального вызова (а не исследований западных экспертов, составляющих рейтинги “научной мощи” разных стран) хваленое тотальное лидерство “коллективного Запада” оказалось или вообще несуществующим, или как минимум крайне спорным. <…>

Еще одним вероятным трендом 2021 года станет глобальная инфляция. С одной стороны, росту цен будет способствовать тот самый процесс “добровольно-принудительного” переноса производств, на котором в том или ином виде настаивают государственные деятели США и Евросоюза, притом что сам перенос будет неизбежно способствовать удорожанию конечного продукта, ибо в странах “коллективного Запада” совершенного другие (нежели в Юго-Восточной Азии) расходы на производство и катастрофический дефицит компетентных кадров: сейчас пожинаются плоды перекоса в системе образования, которая выпускает гораздо больше блогеров-журналистов и прочих “специалистов по анализу классового угнетения в разрезе гендерной теории”, чем инженеров или квалифицированных рабочих. Чем сильнее американские и европейские политики будут увлекаться протекционизмом и пытаться производить условные средства индивидуальной защиты на своей территории, тем дороже они будут становиться.

3. Цена на нефть в очередной раз обманула ожидания всепропальщиков. Она вдруг взяла и вернулась к уровню до коронавирусного обвала:

https://lenta.ru/news/2021/01/08/oila/

Стоимость мартовского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне вернулась к показателям февраля прошлого года. Об этом свидетельствуют данные торгов, размещенные на сайте площадки.

С начала дневных торгов нефть марки Brent подорожала на 3,11 процента, достигнув отметки в 56,07 доллара за баррель. Последний раз трейдеры предлагали за бочку такую сумму 25 февраля 2020 года.

Похоже, мечты об ускоренном переходе на зелёную безуглеводородную энергетику пока что откладываются.