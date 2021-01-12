Мнение: Травля и коллектив

12.01.2021, 20:09, Разное

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Как обезопасить себя и своих детей от травли?

Только сегодня случайно прочитала в ЖЖ. Мол, вышла книга ученого с мировым именем, но идеи его так революционны, что в российском интернете “начнется его травля”.

Это напоминает анекдоты про Обаму, вроде таблички на покосившемся хлебном киоске где-то в российской глубинке, что вход для Обамы в магазин запрещен как симметричная санкция.

Но в случае “травли” ученого это не анекдот, к сожалению, а реальное опасение автора.

И это описывает сам корень проблемы.

Если вы считаете травлей любое негативное упоминание вас кем-то когда-то, то вы почти обречены на реальную травлю.

И если вы не научите своих детей, не покажете им пример, как толерантно и даже равнодушно относиться к негативному мнению посторонних людей о вас, ваши дети тоже постоянно будут сталкиваться не только с “травлей”, но и с травлей.

Большая часть случаев травли начинается с “травли”, то есть с высказывания кем-то критики, на которую человек ведется, реагирует, выходит из границ и сам провоцирует или даже развязывает войну. Нередко это война одного против многих, и эти многие пытаются подавить нападение моськи своей коллективной слоновьей ступней, а моська жалуется, что ее травят.

Я всегда пишу в блоге про “большую часть” ситуаций, потому что исключения бывают из всего, что я пишу. Но если фокусироваться на основных случаях, можно увидеть общий механизм и обезопасить себя даже в случае исключений.

Общий механизм заключается в следующем.

Если вы как автор упомянутой статьи будете считать травлей любую критику в вашу сторону, любую болтовню о вас, любую попытку кого-то вас задеть, вы рискуете превратиться в моську.

Любая моська уверена, что пространство вокруг нее принадлежит ей и если кто-то идет мимо и выглядит угрожающе, его нужно облаять для самозащиты.

Моська чувствует себя несправедливо потесненной, если ее что-то пугает, и она заливается лаем на всю улицу, надеясь привлечь общественное внимание к угрозе.

Когда жертвы коллективной травли описывают, как их начали травить, они обычно рассказывают такие истории. Они сидели тихо, занимались своим делом, однако сокурсники или коллеги стали то и дело выражать им свое недовольство, обсуждать их, цепляться, а когда они попытались защищаться, начали коллективно травить. Они хотели то ли выжить жертву из коллектива, то ли просто жестоко развлекались за ее счет и оттачивали свое остроумие. Покинуть коллектив жертва не могла по какой-то объективной причине, поэтому либо молчала, давясь слезами, либо пыталась защищаться, но травля нарастала в любом случае, пока не вмешалась администрация или даже полиция. Иногда уже после того, как жертва всерьез пострадала.

Обсуждение таких историй постфактум всегда сводится к однозначному выводу, что травля – преступление и нападать коллективом на одного – подло. В случае жестокой травли это так, но мы должны разобраться не в том, почему вам нельзя травить других, а в том, как лично вам и вашим детям избежать чужой травли, направленной на вас. Из-за того, что фокус с жертвы всегда переводят на абьюзеров, все подобные обсуждения превращаются в назидания этим абьюзерам, но это никак не помогает жертве защищаться от травли и ее предотвращать. Если у вас есть младший братишка, которого постоянно дразнят, вы можете ходить за ним как телохранитель и раздавать обидчикам подзатыльники, а можете научить защищаться и самого братишку.

Мы должны заниматься не только абьюзерами, но и жертвами, если действительно хотим их защитить, а не просто ищем повод надавать кому-то за них подзатыльников.

Типичная история жертв травли выглядит как их выходы из границ и провокации, которые собирают коллективную оппозицию. Провокации по большей части совершенно неосознанные, жертвы провоцируют не специально, а просто не умеют себя вести в коллективе. А правильному поведению в коллективе надо учить.

И не только в коллективе, а в любом общем пространстве.

Травля в Сети чаще всего начинается с того, что человек “высказал мнение” и задел кого-то, совершенно этого не заметив, а реакцию принял за нападение на себя и развязал войну, не думая о том, что силы не равны.

Высказывая любое мнение, особенно категоричное, по скользкому или спорному вопросу, надо быть готовым к тому, что о вас тоже будут высказываться негативно те или другие. Это не травля, это обмен репликами. Если вы считаете травлей любые высказывания о вас, вы все время будете выходить из границ.

Своих детей и себя самого надо научить держаться в границах и объяснить им и себе, что держась в границах вы остаетесь в полнейшей безопасности. Вам ничего не грозит. Если вы выражаетесь корректно, а кто-то пишет агрессивный бред, страдает пишущий, а не вы. И если вам хочется пойти и “настучать по башке”, значит на вас корона, под которой вы думаете, что можете рулить другими и подавлять любое несогласие с вами силой.

Если вы высказываете свое мнение, не нарушающее законов и правил того места, где вы высказывайтесь, вам должно быть все равно, что о вас скажут другие, пока они не нарушили закон или правила. Если нарушили, вы можете воспользоваться рычагами защиты, которые закон в таких случаях предоставляет. Если же ваши критики законов не нарушают, вам нельзя активно реагировать, это против вас. Надо научиться видеть, когда другие остаются в границах и реагировать спокойно на любые их действия, а главное – самому не выходить из своих границ.

В любом конфликте проигрывает тот, кто выходит из границ больше, из-за своих плохих границ, короны или в ответ на провокации другого. Нужно научиться и научить детей всегда оставаться в границах, чего бы ни случилось.

Какая бы Паночка и даже Вий ни летали над вами, надо оставаться в границах.

В свободном пространстве это достаточно просто, в тесном коллективе немного сложней, мы обсудим то и другое.

Когда вы высказываете любое свое мнение вслух или публично, вы должны хорошо понимать, чьи интересы вы задеваете, если задеваете. Вам совсем не обязательно быть тихой мышкой, вы можете задевать интересы кого угодно, если это в рамках законов и местных правил. Любое высказывание по спорному вопросу обязательно задевает кого-то, особенно категоричное, такое высказывание часто называют “вброс”, потому что оно заведомо провоцирует чье-то нападение, чью-то “бомбежку” или “припекание”, это называют по-разному, но всегда имеют в виду бурную реакцию.

Самые несчастные и обреченные на вечную травлю люди – это те, кто думают, будто право высказывать мнение есть только у них, или те, кто совершенно не замечают за собой вот таких “вбросов” и думают, что формулируют что-то мирное и очевидное всем. Вот у таких людей у самих начинается бомбежка, когда в ответ на их высказывание, неважно в Сети или где-то в коллективе, они вдруг получают агрессивный ответ.

Им кажется, что вот она – травля началась! На них напали и они должны срочно бросить все свои силы на самозащиту. Мало того, что они не отследили за собой, как задели первые кого-то, так еще и не поняли, что в ответ на мнение прохожего лучше помалкивать.

Не поддавайтесь на провокации, оставайтесь в границах. Это главное правило для любого общения.

Любая речь – это обращение к аудитории, реальной и потенциальной. А любой ваш персональный ответ на реплику обращенную к вам – это ваше согласие на диалог с конкретным человеком или коллективом. Отвечая, вы открываете границы.

Оскорбительные высказывания о вас бывают “в воздух”, не персональные или даже завуалированные, иногда настолько, что никому кроме вас не очевидно, что это о вас, а иногда и вам не понятно, особенно если вы не мнительная Ищейка, а деловой человек. На высказывания в воздух вообще никогда не стоит отвечать. Вы можете удалить неприятного человека со своей территории, но вы должны быть готовы к недовольству тех, кто не согласен с вашей реакцией. Так бывает, например, когда вы перестаете общаться с кем-то, и теряете из круга своих друзей всех его сторонников. Вы должны быть к этому готовы, вы должны мыслить системно и видеть весь контекст. В большинстве случаев негативные высказывания, особенно высказывания “в воздух”, неконкретные, лучше пропускать мимо ушей. Большую часть персональных негативных высказываний тоже, кстати, лучше пропускать мимо ушей.

Многие сейчас почему-то думают, что “травлю” надо пресекать в зачатке и поэтому нападают на всех, кто что-то о них где-то сказал. Это не только смешное, глупое и нелепое поведение, собирающее зевак “с попкорном”, чтобы посмеяться начинающемуся цирку, это еще и провокация травли, о которой зачинщик вскоре начнет заявлять. Очень мало кто делает такое сознательно, то есть готов к затяжной войне, большинство надеются “ловко заткнуть рот” критиканам. Мало того, что они ищут этих критиканов со своей Ищейкой, чтобы “заткнуть рот”, так еще и смешат толпу своей бессильной глупостью, воображая, что остроумно парируют. Говорят, что сейчас есть курсы, на которых учат отвечать на оскорбления. На оскорбления чужих людей не надо отвечать вообще. Отвечая на оскорбление, вы открываете границы тому, кто вас оскорбил, соглашаетесь на диалог или даже приглашаете к диалогу. И чаще всего выходите из границ намного больше. Приведите примеры, иллюстрирующие это, друзья.

Даже если вы сами тролль и умираете от скуки, в ожидании какого-нибудь провокатора, на которого можно было бы справедливо напасть и устроить веселуху, вы все равно поступаете глупо, отвечая на критику каждому прохожему.

Отвечать на критику надо только тому, кто этого достоин. И это всегда почти касается ответов по делу, когда вы должны отвечать, когда это ваша обязанность или в ваших прямых интересах. Во всех остальных случаях не нужно отвечать вообще, тем более на негативные замечания. Открывайте границы содержательному диалогу и не поддерживайте бессодержательный.

Очень часто в тесных коллективах люди допускают противоположную ошибку, они надменно молчат, когда обязаны дать ответ. Если их спрашивают по сути, задают им вопрос, на который имеют право получить ответ, молчание – провокация войны. Например старший коллега спрашивает новенького сотрудника о чем-то, пусть даже не по работе, а тот молчит. Весь коллектив видит, что новенький “зарывается” и бросает вызов не только этому коллеге, но и всему коллективу, давая понять, что он – сам по себе или даже самый главный тут и у него свои правила.

Вот главное качество большинства жертв травли – они не желают знать правила коллектива, они “приходят в чужой монастырь со своим уставом”. Далеко не всегда такие жертвы дерзки, наоборот, очень часто выглядят трусовато, но при этом не хотят или не умеют считаться с правилами, то наступают на чьи-то границы, то вдруг принимают лебезить и тем самым тоже нарушают субординацию.

Если вы или, не дай бог, ваш ребенок часто становитесь объектом “травли” или травли, значит вы совсем не видите границ. И если вы убеждены, что причина в плохих и жестоких людях, что “весь строй не в ногу, один солдат в ногу”, у вас нет шансов увидеть свои границы. Поправьте локус и посмотрите, что вы делаете не так. Это ваш единственный шанс.

Коллективы бывают разные, бывают коллективы очень сплоченные, с очень тесной связью между членами, бывают коллективы с постоянными внутренними конфликтами, разрозненные. Если вас заинтересует тема и вам будет сегодня что рассказать, я нарисую потом дерево, как устроены ветки разных коллективов и чем они отличаются. Но любой новичок так или иначе должен быть готов принять важное правило. Он – не сам по себе, он приходит в коллектив, и он должен интегрироваться в этот коллектив, а не коллектив обязан измениться ради него. Многие конфликтные люди (а это люди с плохими границами, с кучей багов, в коронах, с плохим локусом) неосознанно позиционируют себя как новых лидеров коллектива или просто самобытных Сокровищ, которые не собираются уважать никаких правил, а требуют уважения к своей индивидуальности.

Вот – типичная почва для травли. Травли может быть и не будет. Цивилизованные в полном смысле слова группы не должны никого травить, они обладают более гибкими и культурными возможностями вывести из состава ненужного члена или адаптировать его, если он нужен. Но простые и “естественные”, в понятиях Джона Локка (английского философа и социолога 17-го века), коллективы действительно могут начать травить отщепенца и выскочку. Это их способ влияния и защиты, можно даже сказать это такое коллективное “воспитание”.

Сейчас модно отрицать любую подобную адаптацию и считать ее травмирующей. Но травмируются в коллективах в основном те, кто не адаптирован к жизни в коллективах. И чем раньше и лучше вы адаптируетесь, тем лучше будет ваша жизнь, поскольку жизнь вся состоит из тех или иных коллективов.

Адаптируясь, вы, как минимум, сможете чувствовать себя в любом коллективе комфортно и заниматься своим делом, сотрудничая с другими, а максимум – сможете стать лидером коллектива или влиятельным его звеном.

На этом построен ресурс Дружбы. Дружба – это не жилетка с плаксой, меняющиеся местами, и не кукушки, хвалящие других кукушек, а умение взаимодействовать с коллективом.

Коллектив нужно уважать. Каждого отдельного члена в коллективе нужно рассматривать в контексте коллектива, видеть его позицию в коллективе и учитывать это.

Я хочу привести пару историй про конфликты в коллективе и травлю, и мы обсудим их, а так же ваши истории, которые вы, может быть, расскажете по этой теме.

И потом сформулируем основные правила поведения.

Одна история про травлю на работе. Маше предложили интересную вакансию, с небольшой по ее меркам зарплатой, но с перспективой. Она считала себя подарком для этой компании, и имела даже кое-какие основания для этого, в профессиональном смысле. Она пришла на работу уверенная и красивая, принесла торт к чаю, как делали на прошлой работе. Однако коллектив показался ей очень мрачным и апатичным. На ее приветственные мотивашки и шутки все отвечали уныло и как-то криво. Торт предложенный всем никто не трогал, только в конце один мужчина отрезал себе два больших куска и быстро сожрал, запихивая в рот пальцами, словно хотел посмешить всех. Некоторые засмеялись. Маша почувствовала, что настроены к ней негативно. И объявила всем, что видит это и требует прекратить ее цеплять, рассказала о том, какую пользу она может и хочет принести всем, какие у нее возможности и цели. Ее выслушали очень скептически. А негатив стал только расти день за днем. Она сделала замечание пожилой работнице, которая ничего почти не делала, и неожиданно за нее все вступились горой. Маша поняла, что все ищут повод на нее напасть. Насмешки в ее сторону росли. Подчиненные спорили с ней и намеренно вставляли палки в колеса. Ей захотелось покинуть компанию, но она боялась, что такой облом вызовет в ней падение самооценки и решила попытаться наладить отношения. Она пыталась подстраиваться, но негативные реакции вызывали в ней ненависть, прежде всего к себе, что она стала косячить по работе. Руки ее тряслись, начались нервные тики, ошибки в том, что она умела делать хорошо. В результате на какую-то провокацию того самого мужчины-шутника она разразилась гневной речью, в которой обвинила всех и всем высказала, что они неприятные и злые, и сгниют в своем болоте. С тех пора травля увеличила обороты. Ей много раз напоминали слова про болото и высмеивали ее, буквально выживали с работы. Унылый коллектив оказался очень дружным и сплоченным, когда надо было травить Машу. Она не могла работать, пожаловалась начальству, ей разрешили поработать на удаленке частично (до ковида). Но из дома она все равно конфликтовала с сотрудниками и постоянно чувствовала их негатив. За месяц работы самооценка Маши, как она говорит, сравнялась с плинтусом, она часто плакала, перестала спать и есть. И после того как ее все-таки уволили, она заболела и всерьез думала подать в суд за травлю. Однако несовершенное законодательство не способствовало Маше. Ее ресурс работы оказался надолго разрушен и до сих пор еще не восстановлен.

Вторая история про травлю в Сети. Наташа вела маленький блог про грудное вскармливание, но когда блог подрос, ее начали травить, как она считает, постоянно оставляя на ее странице негативные комментарии. Она отвечала на эти комментарии очень вежливо, ей отвечали грубо, она стала просила не травить ее, но травля и издевки только нарастали, присоединились новые и появилась целая стая врагов. После одной свары, где Наташа пыталась защищаться как могла против нескольких человек, кто-то выложил очень личную информацию о ней, частично искаженную. Наташа удалила блог, но каждый день она ходила в блоги врагов и просто искала по поиску, поэтому видела, что упоминания ее и обсуждения той самой информации продолжаются. Тогда она восстановила блог и стала вести борьбу против клеветы и травли. На каждую клевету она длинно и обстоятельно отвечала, выкладывая личную инфу, что провоцировало новые искажения и более злые насмешки. Например, враги писали, что у нее силиконовая грудь и она выставляла фото своей груди со всех ракурсов, чтобы доказать ее подлинность. Враги писали, что ее муж развелся с ней, Наташа публиковала фотографии своего мужа и доказательства, что они живут вместе и он очень любит ее. С мужем начались скандалы из-за этого, дети страдали, Наташа писала каждый день о том, как травля опасна. В то же самое время Наташа и сама стала собирать инфу о врагах и публиковала ее, постоянно подчеркивая, что это вынужденная и защитная мера. Это тоже усилило травлю. Одной против коллектива “грязных шавок” выступать было трудно, а никто из былых сторонников почему-то не поддерживал Наташу. Это подрывало ее более всего, а еще предательство мужа, который стал говорить о разводе. Она всерьез думала о каком-то публичном акте вандализма над собой, чтобы показать, до чего ее довели. К счастью, муж подал на развод и пригрозил отнять детей у “поехавшей” матери. Поэтому Наташа под его давлением удалила злополучный блог и через какое-то время пришла в себя, даже помирилась с мужем. Но двух своих детей она теперь хочет учить дома, не отдавать в сад и школу, потому что убедилась на себе, насколько вредным и опасным может быть коллектив “животных”.