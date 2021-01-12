В России прошли испытания препарата для профилактики ковида из березовой коры

12.01.2021, 20:10, Разное

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В России завершились испытания препарата на основе березовой коры и лишайников “Бетукладин”, передает Общественная служба новостей. Принимать его рекомендуется для профилактики ковида. Исследования показали, что у пациентов, употребляющих лекарство, остаточные симптомы болезни исчезали быстрее. Профилактическое же употребление, по словам разработчика лекарства Бориса Кершенгольца, снижает уровень заболеваемости в 13 раз.