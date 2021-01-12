Робот Фёдор вступил в «Единую Россию»

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12.01.2021, 20:11, Разное
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Знаменитый российский андроид объявил о вступлении в «Единую Россию». По словам Фёдора, к этому шагу его подтолкнули безработица и долгие размышления о Родине.

– После случая с туалетом на МКС мои полеты в космос быстро прекратились и вскоре я выпал из обоймы космонавтов. Инженеры «Роскосмоса» посчитали, что я могу еще что-нибудь сломать или, не дай бог, потопить всю станцию. Ситуация очень обидная, так как я был создан для покорения внеземного пространства, а вместо меня теперь летает какой-то человек, но туалет так и не перестал ломаться. Весь прошлый год я просидел дома в жуткой депрессии. Порой от безысходности у меня появлялись суицидальные мысли, но каждый раз я успокаивал себя протиркой микросхем. В глубине души я верил, что еще могу быть полезен своей стране. И вот недавно мне поступило приглашение вступить в «Единую Россию». Я с радостью согласился. Сам я по профессии спасатель, а Россия это такая страна, где постоянно что-то происходит. Так что мои навыки и опыт точно пригодятся. Буду трудиться на благо России, — заявил Фёдор.

Фёдор получил партийный билет в московском отделении «Единой России». Как первый робот-единороcс он удостоился подарка — годового запаса машинного масла и набора трубчатых нанофильтров. Своими политическими целями на ближайшее будущее Фёдор назвал избрание в качестве депутата в Государственную думу и замену всех сопартийцев роботами отечественного производства.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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