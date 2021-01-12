В РФ ученые выступили против госконтроля за просветительской деятельностью

12.01.2021, 19:50, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российские ученые, члены Российской академии наук (РАН) выступили против принятого Госдумой в первом чтении так называемого законопроекта о просветительской деятельности.

Госдума приняла в конце 2020 года в первом чтении законопроект «О внесении изменений в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (в части введения просветительской деятельности)». Предлагается, в частности, передать полномочия по определению порядка и условий ведения просветительской деятельности в РФ и форм контроля за ней правительству России. Поправки ко второму чтению должны быть представлены к 21 января 2021 года.

«Знание – одна из базовых ценностей нашей цивилизации. Для нас – ученых, журналистов, преподавателей, представителей других профессий – приумножение и распространение знания стало делом жизни. Просветительство и популяризация науки – наш профессиональный и гражданский долг, для выполнения которого нам не требуется чье-либо разрешение. Сама постановка вопроса о лицензировании или иной регламентации просветительской деятельности со стороны государственных структур глубоко оскорбительна для нас», – говорится в декларации, опубликованной в газете научного сообщества «Троицкий вариант».

Ученые призвали отозвать законопроект из Госдумы.

Напомним, Путин подписал указ о проведении в РФ Года науки и технологий в 2021 году.