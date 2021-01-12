Трамп оценил свою речь на митинге перед беспорядками в Капитолии

12.01.2021, 19:50, Новости дня

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Действующий президент США Дональд Трамп назвал свою речь на митинге перед зданием Конгресса 6 января полностью допустимой. По его словам, это было подтверждено экспертизой.

«Если вы посмотрите на то, что говорили другие люди, политики высокого уровня, по поводу беспорядков летом, ужасных беспорядков в Портленде, Сиэтле и других местах, то вы увидите, что реальная проблема заключалась в том, что говорили они. Но моя речь, мои слова, мое последнее высказывание, последнее предложение – все это было изучено, и все пришли к выводу, что это было полностью уместно», – передает ТАСС слова Трампа.

На прошлой неделе сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли пять человек, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт и сотрудник полиции Капитолия Брайан Сикник. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Джозефа Байдена, запланированную на 20 января.

В понедельник представители Демократической партии внесли в Конгресс США резолюцию об отстранении от власти Трампа. Демократы призвали немедленно рассмотреть резолюцию о применении вице-президентом США Майком Пенсом 25-й поправки к конституции, дающей ему право прекращения полномочий Трампа, однако заседание было перенесено из-за возражений представителя Республиканской партии.

При этом СМИ сообщили, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и представители палаты от Демократической партии собрали достаточно голосов, чтобы объявить импичмент действующему президенту Дональду Трампу за события в Капитолии.