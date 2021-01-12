Мнение: Каспаров с ними, но Европа нам поможет

12.01.2021, 19:48, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Еще один “страдалец за свободу Твиттера”: на этот раз – Каспаров. Но он решил отхайповать по полной – не просто заявить, что “забанивание Трампа и вообще инакомыслящих – это не цензура”, но и вызвать на дебаты по этому поводу Алексея Навального. Как известно, Навальный и Ходорковский – два отщепенца (почти как Швеция и Белоруссия) из сплоченного “либерально-прогрессивного лагеря”: они единственные осмелились сказать, что блокирование и цензура в соцсетях Трампа вместе с его сторонниками – дело очень гиблое и плохо попахивает.

Зрелище “Навальный против всей демшизы” было бы душераздирающим, но… внезапно на помощь пришла ЕВРОПА!! Да-да, и это действительно интересно: приверженцам устаревших либеральных ценностей вроде “цензура – плохо”, “свобода слова – хорошо”, подоспела подмога с совсем уж неожиданной стороны. Вдруг в поддержку недопустимости цензуры и против действий американских “частных” провайдеров, сросшихся с Демпартией США, выступила… старушка Меркель! А вслед за ней – и еще ряд видных чиновников ЕС.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает спорным решение руководства американских социальных сетей заблокировать аккаунты американского президента Дональда Трампа, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт. Он подчеркнул, что свобода слова является важнейшим правом, которое “может быть ограничено, но только в соответствии с законом и в тех рамках, которые определяет законодатель, а не в соответствии с решениями руководства социальных медиа”. “С этой точки зрения канцлер считает проблематичным то, что аккаунты американского президента заморожены на долгосрочной основе”, – заявил Зайберт.

То, что Европа вдруг решила подать голос в сугубо вроде бы внутриамериканском конфликте – неслучайно. Дело-то общее, закидоны “демократов” не могут не волновать представителей других стран Запада. Тем более – они-то понимают: те же соцсети, если они так относятся к собственному президенту, с ними-то и вовсе церемониться не будут.

В общем, ждем дебатов. Все лучше, чем ковид обсуждать.