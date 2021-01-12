“Благодаря дополнительной мотивации”: Ученые рассказали о влиянии настроения на результаты в компьютерных играх

12.01.2021, 19:46, Разное

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Объединенный коллектив американских и польских ученых провел исследование, в ходе которого изучил психологические факторы, влияющие на результативность в компьютерных играх. Выяснилось, что большое значение на итог игрового противостояния может оказывать настроение геймера.

Отправной точкой исследований ученых, представляющих Стэнфордский университет (США) и Университет Адама Мицкевича (Польша), стало убеждение большого количества любителей современных компьютерных игр в том, что наличие немалой “спортивной злости” может очень позитивно влиять на успех в ходе игровых баталий. К слову, фактор результативности приобрел немаловажное значение в киберспорте, сравнительно недавно признанном официальным видом состязаний, где собирает все большее количество поклонников и, как следствие, в данной сфере можно обзавестись солидными барышами за победу. Чтобы проверить упомянутую теорию, исследователи привлекли к эксперименту группу из 241 взрослого геймера, возрастной диапазон которых составил от 18 до 37 лет. По условиям исследования, все участники должны были сыграть по пять матчей в популярную игру FIFA 19, однако до начала состязания все они подверглись воздействию просмотра коротких видеороликов, призванных вызвать определенные эмоции. В частности, для провоцирования гневных ощущений исследуемым показали кадры кинофильма “Американская история Х”, в которых неонацист убивает одного из персонажей. В свою очередь, положительные эмоции у участников вызывал клип, демонстрирующий один из знаменательных моментов Олимпийских игр.

Итоги эксперимента продемонстрировали наличие явной корреляции между испытываемыми участниками эмоциями и результатами проведенных ими матчей. Так, успехи вдохновленных игроков были явно лучшими по сравнению с достижениями “нейтральных” геймеров. Наличие же у тестируемых резко негативного настроения, вопреки стереотипам, приводило к очевидным поражениям.

“Это происходит благодаря дополнительной мотивации, исходящей от положительных эмоций. Кроме того, мы заметили, что игроки, которые больше уверены в своих силах и более физиологически вошли в игру, достигают лучших результатов”, – резюмировали авторы исследования. Впрочем, по их мнению, результаты научной работы являются в определенной мере субъективными и подтверждение факта взаимозависимости настроений и результатов в играх требует дополнительных исследований. Кроме того, пока неясно, насколько обнаруженная корреляция применима к другим типам игр. Об этом пишет Emotion.