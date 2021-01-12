Любители крепких спиртных напитков, пива и сидра имеют повышенный риск смерти

12.01.2021, 19:44, Разное

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Ученые Университета Глазго воспользовались данными более 309 000 человек из Биобанка Великобритании, включив в выборку только тех, кто регулярно употребляет алкоголь. В исследование не попали люди, которые воздерживаются от спиртного либо имели в прошлом тяжелые заболевания. Целью исследователей было выяснить, как различные паттерны алкогольного поведения влияют на риск смерти, травм, а также возникновения сердечно-сосудистых заболеваний и цирроза печени.

В «группе риска» оказались любители крепких спиртных напитков: вероятность смертности и развития всех патологий у них оказалась выше по сравнению с теми, кто предпочитает белое или красное вино. Так, относительный риск смерти от всех причин при регулярном употреблении виски или водки была выше на 25%, возникновения сердечно-сосудистых заболеваний — на 31%, цирроза печени — на 48%. Сопоставимые риски для жизни и здоровья были выявлены и у поклонников пива и сидра.

Кроме того, ученые подтвердили очевидный вред употребления алкоголя без еды: люди, пренебрегающие закуской, на 10% чаще имеют проблемы со здоровьем.

Исследование показало также, что пить часто и понемногу лучше, чем употреблять сразу много алкоголя. Люди, выпивающие один-два раза в неделю имели более высокий риск смертности (на 9%) и сердечно-сосудистых заболеваний (на 14%) по сравнению с теми, кто предпочитает умеренные дозы спиртного три-четыре раза в неделю. В то же время у любителей «принять на грудь» ожидаемо выявлена самая высокая вероятность развития цирроза печени.

«Было бы разумно распределить потребление спиртных напитков в течение трех или четырех дней, не увеличивая общее количество алкоголя. Возможно, стоит выбирать красное или белое вино и пить его во время еды», – советуют авторы исследования тем, кто не готов расстаться с алкоголем.