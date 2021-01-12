Мнение: Навальный против блокировки Трампа, консерваторы-диссиденты и физлица-иноагенты

12.01.2021, 19:36, Разное

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1. На заглавной карикатуре американские интернет-корпорации душат американскую свободу слова. Твиттер и Фейсбук заблокировали аккаунты Дональда Трампа, хотя президент США не сделал там ни одного явного призыва к захвату Капитолия. Гугл и Эппл заблокировали приложение Parler – социальную сеть, популярную у сторонников Трампа, а Амазон лишил её хостинга.

Как ни странно, большая часть российских оппозиционеров аплодисментами встретила сапог, заткнувший рот американскому обществу. Против высказался берлинский пациент, написавший об этом длинную серию постов в Твиттере:

https://twitter.com/navalny/status/1347969772177264644

Навальный пишет, что поддержал Трампа, так как после блокировки своего родного президента по явным политическим причинам у американцев не осталось какого-либо морального права возражать против блокировки оппозиционеров в других странах. В том числе против блокировки Навального в России, буде таковая случится. Теперь всегда можно будет сказать: «А у вас Трампа заблокировали, дело-то житейское».

Корпорации-душители уже начали слегка страдать за своё поспешное решение (видимо, уж слишком велик был соблазн отомстить Трампу, четыре года пытавшемуся прижать им хвост). Акции всех пяти компаний падают, несмотря на общий оптимизм рынка, вызванный ожиданием конца коронакризиса.

Чтобы поправить свою продырявленную репутацию, Фейсбук и Гугл объявили, что с этого момента приостанавливают финансирование любых политических кампаний:

https://lenta.ru/news/2021/01/12/corp/

Хорошая мина при плохой игре. Сначала спонсируем нужных политиков, всячески глушим их оппонентов, помогаем выиграть выборы своим, блокируем неугодных … и умываем руки, делая вид, что мы тут ни при чём.

2. На наших глазах консервативное американское большинство стремительно превращается не просто в меньшинство, а в угнетаемых диссидентов. Того и гляди, американские инженеры отрастят бороды, возьмут в руки гитары и уйдут в лес:

https://t.me/crimsondigest/1237

Американские консерваторы (люди, для которых ценностями являются капитализм, хотя бы частичная меритократия, частная собственность, протестантская этика, традиционное представление о семье) – считали себя и были частью (часто – доминирующей) американского общества, экономики и политического дискурса.

А сейчас консерваторы – уже не полноправные участники политической, общественной или экономической жизни, а диссиденты, которых подвергают (пока мягкому) поражению в правах, но с очевидными неприглядными перспективами быть самым “опущенным” сегментом американского общества. Часть из них не захочет “тихо уйти из истории” и опуститься на самое дно социальной пирамиды, испытывая глубокое чувство вины за свои мнимые и реальные преступления перед неграми, лгбт и прочими меньшинствами. Часть – уйдет. Даже можно примерно прикинуть соотношение – 50 на 50. По свежему опросу YouGov – примерно половина республиканцев (т.е. примерно 20-25% от политически активных граждан) поддерживают штурм Капитолия.

Обществу и экономике эта конфигурация на пользу не пойдет. Аналогия с белыми фермерами Зимбабве – не полная, но “близко к тексту”.

3. В России начнут присваивать статус иностранных агентов физическим лицам, которые распространяют за иностранные деньги материалы организаций, ранее признанных иноагентами.

Виктор Мараховский задаёт по этому поводу интересный вопрос:

https://ria.ru/20210109/selfi-1592327593.html

Некий лидер движения “Голос” публикует желтую звезду из тех, что нашивались евреям в гетто в период немецкого террора 1940-х и добавляет: “Это, возможно, последняя запись без такой маркировки”.

Еще некто меняет себе таки аватарку на желтую звезду с припиской “Теперь ярлыки будут прилеплены и на людей. Вот такая новая реальность”.

Еще некто по имени Маша, пишущая под псевдонимом “Серое фиолетовое”, уже упоминает о “желтой звезде иноагента, которой снабдили пять граждан России” как о факте.

Что тут хотелось бы отметить.

Желтую звезду власти немецкого рейха принудительно нашивали на граждан оккупированных стран еврейской национальности. Эти граждане в подавляющем своем большинстве были депортированы в концентрационные лагеря, в которых были зверским образом замучены в количестве нескольких миллионов человек — наряду с гражданами цыганской национальности и многими миллионами русских, белорусов, украинцев и других граждан Советского Союза.

Среди расстрелянных, задушенных газом и погибших от голода носителей желтой звезды было до полутора миллионов несовершеннолетних.

Внимание, вопрос.

Какие имеются моральные основания для того, чтобы приравнивать к этим жертвам самой яркой европейской идеологии XX века сотрудников и партнеров зарубежных правительств, принуждаемых к бесчеловечному декларированию своего источника финансирования?