Личное: “Глюк затянувшийся на год”

12.01.2021, 19:26, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Последние полгода или даже год замечаю, что стало мало в женских письмах прежних авторов-рапанов, простодушно глупых, доверчивых под своей короной, уверенных в неотразимости. Женщины-рапаны стали обиженными, подозрительными и очень злыми, словно феминизм сожрал им мозг и душу, корона осталась, а под ней ничего нет.

Вот два письма сейчас покажу, и это самое лучшее из такого ряда, потом покажу как-нибудь худшие варианты, но для них надо иметь очень крепкий желудок.

lenucce

Здравствуйте, Эволюция!

Спасибо за возможность написать письмо в рубрику.

История началась чуть больше года назад.

Мы познакомились на сз, ровесники, 28 лет. Живу в своей квартире. Он с родителями, делает ремонт в недавно купленной. У него доход выше, думаю, что раза в два.

Онлайн-общение после знакомства было активным, он постоянно писал, на телефоне всё время, встретились где-то через неделю после знакомства. Я тогда танцевала социальные танцы, собиралась на вечеринку и позвала его приехать посмотреть, как это происходит всё. Он приехал, но я быстро поняла, что ему некомфортно, мы уехали и просидели почти до 4 утра в кафе.

Через несколько дней после первой встречи, он написал, что проезжает мимо моего дома, а я написала “Заезжай”. Он ответил “О, давай”. Я была готова пригласить его в гости и вообще не отдавала себе отчёта, как это выглядит. Поняла, когда он подъехал, позвонил, я сказала, что домофон не работает и сейчас спущусь, а он удивлённо спросил: “Так ты в гости меня позвала?”. Это было так неловко, что я спустилась, замяла тему и мы поехали пить кофе.

Я поцеловала его первая, спустя две недели знакомства.

Однажды мы сидели в машине и он несколько часов рассказывал про пьяные тусовки из студенчества. Я мечтала оказаться дома, а он всё говорил. На следующий день поняла, что внезапно вырос огромный плюс и это было похоже на резкий спуск с высокой горы. Такое “Ух” и всё.

(Несколько часов рассказывал о себе! Такого оскорбления корона не выдержала и вырастила плантацию зеленого винограда. Никакой плюс не вырос, конечно. Вырос виноград от злости)

А он весь будущий день писал особенно активно, через день позвал к себе с формулировкой: “Не знаю, как ты это расценишь, но приглашаю тебя на ужин.” и что-то про весёлые разговоры, что он гарантирует. Я нашла какую-то отговорку, ехать не хотела. Он как-то неловко, но по-доброму отреагировал, а я быстро передумала. И через несколько дней позвала его к себе. Приехал с продуктами, приготовил очень вкусный ужин. В разговоре сказал, что до 37 лет детей заводить не собирается, детям нужен отец, а с его ненышним графиком, они друг друга видеть не будут.

Секс случился не сразу, он был возбуждён, а мне показалось, что всё очень скоро и вообще он недостаточно влюблён. Понимала, что он злится на мои “то хочу, то не хочу”.

Нормальный секс случился на следующий день. Было ощущение, что для него обезличенный, что вместо меня могла бы быть любая другая и ему было бы также ок.

(Вот они вбили себе в голову, что самоуважение – это когда тебя все не просто уважают, а поклоняются. То есть их “само” это мужчина, от него они ждут высокой оценки, обвиняют его как плохую мать, и у них совсем нет себя. Весь феминизм их идет на то, чтобы корона становилась все более прожорливой, а претензий к мужчинам больше)

Мы начали встречаться. Как-то он приехал с перфоратором, чтобы повесить рамы для постеров. Я не просила, купила их и не убрала, а он увидел и привёз перфоратор. Удивилась, но почему-то мне это казалось тогда нормой, не была особо благодарна, скорее начистила этим корону.

(И они все с удовольствием пишут про корону. Слышат в этом про завышенную самооценку и радуются, что не заниженная. Хотя корона – это очень низкое самоуважение, практически нулевое)

Мы виделись обычно раз в неделю, мне всё время было мало. Он работает на себя и очень много, я это знала, но меня всё равно постоянно бомбило. Чувствовала, что он плюсует всё больше, но тогда он наверное ещё не готов был расстаться, поэтому несколько раз среагировал на мои гордые уходы в закат. А потом я поняла, что всё. Мы не виделись две недели, он как-то написал, что наконец-то сегодня освободился раньше и едет домой, а я горела от обиды, что не ко мне на встречу и перестала ему отвечать. Он написал на следующий день “Привет”, я ничего не ответила, он не писал больше тоже.

И весь следующий месяц я изводила себя этой как мне казалось жирной точкой. Но смогла тогда найти силы не пытаться “исправить”. Понимала, что никакой симпатии там не осталось, что будет только хуже.

В январе познакомилась с мужчиной, отношения не сложились, но эмоций было через край. Я думала тогда, ну вот же, как может мужчина себя вести, каким быть чувственным, эмоциональным, как может дать почувствать себя ценной и сексуальной.

(Кто уж там ей померещился, какой пьяный казанова или женатый КСЖ не ясно, но она и этим накормила корону)

В июле, через 7 месяцев после последнего диалога, я написала М., что он мне приснился. Он сразу же ответил, как-то радостно, как-будто мы друзья, которые давно не слышали друг друга. Предложил “устроить шабаш, давно же не виделись”. Пригласил к себе, приготовил стейки, я приехала с экзотическими фруктами. Пили вино, говорили много. Секс начинался очень страстно, порыв чувств, красиво и звонко разбился бокал для вина. А потом я снова поняла, что не могу. Дежавю. “Что такое?” “Не хочу” “Я же вижу, что хочешь”.

А я понимаю, что тело говорит одно, а мозг другое. Он высажен. Говорит, что-то типа: “Ты же сама написала”.

Спрашиваю “Скучал?” – “Ну, немножко”. Понимаю, что правду говорит, не скучал.

(Хочется торговать телом, хочется получить в обмен на секс любовь. И если вдруг не дают, злость. Очень скоро секс совсем потеряют всякую цену для мужчин, благодаря вот таким подкатам с подставами, то доярки, то торгашки, никак не могут не превращать секс в щипцы)

На утро нужно уезжать рано, он спит, собираюсь, жду такси, приходит, говорит “Пойдём полежим, такси долго ждать”. Секс. Какой-то циничный и жёсткий.

Уезжаю, чувствую себя б*. Думаю, больше никогда.

(Б* намного лучше. Автор такая жалкая со своей униженностью от того, что корону не накормили)

Пишет, зовёт на ужин (готовить любит, делает это очень вкусно). Я видеть его не хочу, так стыдно и гадко после последней встречи. Удивилась, что он пишет, думаю неловко ему наверное.

Отвечаю без обид, приветливо, но пишу, что работы много, хочу отоспаться.

Проходит месяц, случается форс-мажор на работе, понимаю, что он может помочь, т.к. работает в нужной сфере, а больше не знаю кто. Хотя конечно рада, что появился повод.

Пишу, общаемся нормально. Находит человека, говорит не соглашайся на условия, не обсудив со мной оплату, что он запросит. Благодарна ему очень, всё решается очень хорошо. Говорю обед с меня. Зову на обед, говорит только вечером сможет. Встречаемся, ресторан красивый, настроение хорошее. Но спорим. Он говорит, что женщина делает выбор, мужчина ничего не решает в отношениях. Я говорю, что выбор делает тот, у кого он есть, неважно мужчина это или женщина. Не ругаемся, оживлённо дискутируем. Потом говорит что-то типа : “Да женщины все как одна, не получилось с одним – сразу на тиндер и выбирай из кучи вариантов.” Понимаю, что женщины, как явление, фактор для него по большей степени напрягающий. Хотя не новость, всегда это понимала.

(Она обижается за всех женщин, хотя парень ей просто рассказывает о том, что для него важно. Но ей так приятно в роли жертвы)

За ужин не дал заплатить, довёз до дома, начался секс, поднялись домой. Он голову как-будто отключает в процессе и становится таким свободным и развязным, страстным. Утром уехал, переписывались несколько дней.

(Истерики у нее в этот раз не было, потому что помог по работе, заплатил за ужин, довез до дома. Корона не то что сыта, но под ложечкой так сильно не сосет, как обычно. А обычно сосет так, что автор истерит)

А потом я придумала позвать его загород. Был рабочий проект на один/два дня на базе отдыха, можно было снять номер, остаться на выходные. Последние дни лета, жара, вид там живописный очень. Предложила. Он ответил как-будто очень радостно по эмоциям, но сдержанно по сути. Как отвечают, когда не хотят обидеть, но хотят отказаться. Сказал, что это круто, но вдруг работа, сейчас пообещаю, а потом не получится. Я сказала, что забронировать можно, а потом снять бронь без штрафа, вплоть до последнего дня. “Давай тогда:)” Забронировала, через две недели должна была состояться поездка. Следующую неделю – тишина. Он не пишет, я тоже не пишу. Через неделю пишу, что-то формальное, немного разговариваем, понимаю, что не хочет общаться. Больше не пишу.

Проходит 4 месяца. Думаю, сомневаюсь, всё-таки поздравляю с новым годом. Отвечает как всегда радостно-приветливо, продолжаем общаться 1 января, зовёт поехать на дачу на пару дней. Звал туда ещё с прошлого года, но съездить не получилось. Говорю, что с радостью. В итоге получается поехать на Рождество. Спрашивает, смогу ли на несколько дней уехать, чтобы не спешить никуда.

Перед встречей волновалась, как-будто мы в первый раз встречаемся. Взял за руку в машине. Заехали в магазин, купили продуктов, доехали до дачи. Дача уютная, он вообще про уют, комфорт и чистоту, я тоже это очень ценю.

Пьём вино, рассказываю про работу (работаю в сфере мероприятий) и он спрашивает “А вот зачем вообще свадьба?” Рассуждаем, что вроде как это мероприятие, которое призвано поделиться с близкими людьми радостью создания семьи. “А зачем брак? Можно ведь и без штампа жить. Брак это хорошо для женщины, но никаких выгод для мужчины. Она уйдёт к любовнику, подаст на развод, а он алименты плати, детей ей, имущество ей.” Я не спорю, что-то пытаюсь вставить про любовь.

(Он ей пересказывает конкретные свои опасения, но у нее фокус на себе и она ему про любооовь. Как будто если у него любовь, ему должно быть все равно, что его ограбят. Как ответила бы женщина с фокусом на нем? Много вариантов очень разных есть, но с фокусом на нем)

Понимаю, о чём он говорит, но поддержать его идею о том, что все бабы стервы не могу. Понимаю его страх, но не знаю как об этом говорить от лица женщины. Говорю, что я тоже одна из них, из женщин. “Я не говорю о тебе, зачем ты сразу на себя переводишь. Это самооценка значит такая.”

И я как-то внутри расстраиваюсь очень, что такой вот вышел разговор. Что он всё время делится своей антипатией к женщинам, а я не знаю как на это реагировать. И если раньше я могла отреагировать бурно, спорить, то сейчас не хочу. Хоть слушать это и грустно.

(Слушать грустно, потому что ей нужен корм короне, а не критика ей подобных)

Следующий день такой тёплый домашний, едем в магазин, готовит обед, я готовлю десерты, смотрим кино. Он заботливый, внимательный, и как-будто близко, но далеко. И я тоже держу дистанцию. Такое странное состояние, когда физически атмосфера тёплая и уютная, а психологически постоянное напряжение. И я понимаю, что на самом держит дистанцию он, а я просто реагирую на это, чтобы не намекнуть даже на липкость. И как-будто это уже стало навыком, чувствую, на каком расстоянии мне нужно находится.

(Навыка у нее никакого нет. У нее кислые щи и унылые щипцы. Но ей кажется, что она подстроилась, хотя она всего лишь не атакует)

А вечером у нас случается секс, к которому я оказываюсь не готова. Откровенный и слишком близкий. По его инициативе, которую я не могу в процессе отклонить. Такой, который был бы прекрасным со своим мужчиной, но не в этом формате.

И после я неожиданно для себя понимаю, что расплачусь сейчас, но не подаю вида, понимаю, что лишнее.

(Не будем гадать, что он с ней сделал, но явно то, что по ее расценкам стоило намного дороже, чем теплый вечер у камина. Ограбили ее опять и у короны истерика)

Но до конца не могу выдержать линию. Выходит из душа, я сижу в гостиной, что-то идёт по ТВ. Говорю: “Посиди со мной пять минут пожалуйста”.

Садится, обнимает.

– Мне нужно выровнять эмоциональный фон)

– ?

– Это было немного ту мач для встреч раз в полгода

– В смысле?)

– В прямом..

(Никакой секс не ту мач, а вот такие щипцы – да. Это слишком большое унижение, девчонки, вот так вот выдавливать и выпрашивать любовь после секса. А вы, защищая свое самоуважение, как вам кажется, все время сливаетесь под плинтус)

Реветь хочется ужасно, я вообще никогда не реву на людях. Не реву. Сидим немножко, пойдём, говорю, ужин готовить, зажигает камин, делает коктейль. Общаемся хорошо, нет обид никаких. Но хочется уехать. Понимаю, что бред, говорю себе: ты знала, на что идёшь, потерпи до завтра, не надо спектаклей.

Ночь, выхожу из душа, уснул на диване.

– Здесь будешь спать?

– Угу

Ухожу спать в спальню, понимаю, что всё он видит и понимает, тоже наверное хочет, чтобы это всё уже закончилось. Не подписывался на эмоции.

(Он считал, что устроил ей настоящую романтику и дал нормальный секс, а она стала в сто раз более несчастной и разбитой, чем была. Но ей кажется, что она не устроила спектаклей, не ревела и вообще герой. И ей кажется, что это “про чувства”, а не про вынос мозга)

Приходит ночью, спим не прикасаясь друг друга.

На следующий день уезжать, я понимаю, что хочу сразу после сна поехать. И не хочу расставаться в то же время, понимаю, что это наверное финиш. Он не спешит. Ходит полуодетый. Кино включает, после завтрака спрашивает, что будем на обед. Варю солёную карамель, чтобы домой забрал.

Какой-то забулдыга пытается через забор перелезть, а ему в окно кажется, что это родители внезапно приехали. Сжимаюсь внутри, понимаю, что знакомство с родителями плохой сценарий. Но собираюсь морально, пока он на улице. Хорошо, что не родители.

Едем домой, молча, музыка играет. Привозит к дому, целую, ухожу. Пишу, что всё было очень хорошо, спасибо. Пишет: “Спасибо тебе! Хорошее рождество получилось. Сладости великолепные!”.

Реву ночь, даже не понимаю почему, но понимаю, что нужно собираться быстро и сразу же. Что рискованное состояние. Надеюсь, что не напишет, что облегчит задачу всё закончить. Понимаю, что самообман.

Скидывает видео, немножко разговариваем. Два дня тишина.

Хороший, заботливый, ответственный, с хорошим либидо, с какими-то наверное обидами на женщин. Мне кажется иногда, что я ему не совсем безразлична, что шанс есть у отношений.

(Шанс был, автор. Но вы изо всех сил, все письмо этот шанс уничтожали)

И понимаю, что есть силы внутри себя поставить точку в этой истории, больше не надеяться, оставить. Я поняла в этот раз, после последней встречи, что кажется его люблю. И от того, что это прояснилось, как-будто проще будет историю закончить, если шансов нет.

(Даже если они еще есть, вы их все равно добьете. Потому что вы такая растерзанная и ограбленная постоянно, что вынести вас не сможет даже влюбленный, а этот парень не влюблен. Симпатизировал, но дальше СЗ свою вы не пропустили. Стояли стеной как будто позади – Москва)

Хочу понять, то, что шанс мерещится – это глюк, затянувшийся на год?

Спасибо Вам за всё.