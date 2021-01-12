Кириенко объявил о старте “Конкурса политологов”

12.01.2021, 19:20, Разное

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Участие в конференции, на которой было объявлено о старте нового проекта по отбору перспективных политологов, помимо первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко приняли генеральный директор АНО “Россия – страна возможностей” Алексей Комиссаров, управляющий партнер “ЭКОПСИ Консалтинг” Павел Безручко, политтехнолог, политконсультант, доцент Московского государственного университета имени Ломоносова Григорий Казанков, политтехнолог, а также председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

Сергей Кириенко обратил внимание, что “Конкурс политологов” направлен на решение практических задач социально-политического развития. Кроме того, немаловажной целью проекта является создание дополнительных механизмов, обеспечивающих профессиональный рост представителей экспертного сообщества.

“Этот конкурс даст возможность многим молодым специалистам показать себя, попробовать себя, откроет для них социальные лифты”, – уверен Кириенко.

Он рассказал, что победители конкурса получат наставников из числа лучших специалистов социально-политической экспертизы и социально-политического управления. Кроме того, у них будет возможность принять участие в специально созданной программе подготовки и дополнительного обучения.

При этом применить на практике все полученные знания конкурсанты смогут уже в самое ближайшее время. Проект стартует в январе, а фиал и подведение итогов запланированы на май. Это значит, что участники конкурса смогут успеть поработать на избирательных кампаниях 2021 года на региональном и федеральном уровнях.

По словам Алексея Комиссарова, возглавляемая им организация “Россия – страна возможностей” имеет большой опыт организации открытых кадровых конкурсов по всей стране. Флагманским проектом организации стал конкурс “Лидеры России”, который за три успешных сезона успел доказать свою состоятельность.

“Конкурс политологов” по своей механике похож на проекты платформы “Россия – страна возможностей” и конкурс “Лидеры России”. Он строится на тех же принципах отбора и состоит из аналогичных этапов – заочного и очного отбора”, – рассказал Алексей Комиссаров.

Павел Безручко подчеркнул, что главным результатом работы на конкурсе для его участников станет получение новых возможностей для развития. Ресурсы профессионального роста будут доступны не только победителям. “В конечном итоге каждый успешный участник сможет повысить свою известность на профессиональном рынке, а это само по себе дорогого стоит”, – выразил он свое мнение.

По мнению одного из наставников проекта Григория Казанкова, проведение конкурса станет важным фактором не только политического, но и социального развития страны. “Не нужно все сводить к избирательным кампаниям или взаимодействию с политическими партиями. Главное – работа с обществом”, – уверен он.

А другой наставник, Константин Костин, считает, что проведение подобного конкурса именно на площадке АНО “Россия – страна возможностей” является важным знаком повышения интереса со стороны государства к сфере социально-политического менеджмента в целом. “Конкурс политологов” позволяет встретиться тем, кто хочет себя проявить в этой профессиональной отрасли с руководителями компаний, лидирующих на рынках социально-политических исследований, политических технологий, увидеть друг друга и найти возможности для взаимодействия”, – рассказал он.

Подать заявку на участие можно на сайте конкурсполитологов.рф до 23:59 12 февраля. К участию приглашаются граждане России в возрасте старше 18 лет, имеющие опыт работы в соответствии с выбранным треком конкурса. На всех этапах проекта его участники будут оцениваться на предмет обладания общими для двух треков компетенциями и специализированными.