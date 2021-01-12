Интерпол объявил в розыск двух россиян и португальца по делу о взрыве в порту Бейрута

12.01.2021, 19:18, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Интерпол объявил в международный розыск двух россиян и одного португальца по делу о взрыве в порту Бейрута в августе прошлого года. Об этом сообщает Associated Press.

Интерпол выдал «красные уведомления» на владельца и капитана судна Rhosus — на нем в 2013 году в порт привезли нитрат аммония. В 2014 году вещество выгрузили с судна на склад. При этом правоохранители государства, в котором могут задержать разыскиваемых, могут их и не арестовывать — уведомления не являются ордерами на арест.

Имена объявленных в розыск официально не называются, однако, по данным СМИ, речь идет о бывшем капитане судна Борисе Прокошеве и российском бизнесмене, проживающем на Кипре Игоре Гречушкине, купившем судно в 2012 году. Объявленного в розыск португальца зовут Хорхе Мануэль Мирра Нето Морейра.

Из-за взрыва аммиачной селитры в порту Бейрута погибли более 150 человек, тысячи пострадали. Власти оценили ущерб от случившегося в сумму более 10 млрд долларов. Судно, на котором селитра попала в Бейрут в 2013 году, было взято в лизинг Гречушкиным. Ранее Ливан потребовал заочно арестовать предпринимателя и бывшего капитана Rhosus.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Мертвое молчание. Кто устраняет свидетелей по делу о взрыве в порту Бейрута 4 августа?

—