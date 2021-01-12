 

Мнение: Ходатайство

12.01.2021, 19:16, Разное
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ФСИН обратилась в суд с ходатайством о замене Навальному условного срока на реальный. Суть посыла вполне однозначна – просто закрыть вопрос с его возвращением в Россию. И последующей маргинализацией его как медийной фигуры.

В целом читаемый ход, так как проводить повторную ликвидацию слишком убыточно, а сам смертный приговор (который и был исполнен крайне криворуко) не отменен. Приговор, понятно, не формальный, а по понятиям. Кто именно в России правомочен выносить такие приговоры – вопрос интересный, но круг этих людей в любом случае узок.

Система рискует, так как база поддержки Навального остается в России, ее всю не отравишь и не вышлешь за границу, а потому появление нового авторитета – лишь вопрос времени. И он, по правилам, будет гораздо радикальнее предыдущего. Хотя, конечно, какое-то время система выиграет. Это ее стиль – тактические успехи в обмен на стратегический проигрыш.

Источник: Эль Мюрид



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