Девушка Илона Маска Граймс рассказала о “наслаждении” от заражения коронавирусом

12.01.2021, 19:10, Разное

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Возлюбленная совладельца компании SpaceX, генерального директора Tesla, а теперь еще и самого богатого человека в мире Илона Маска, Граймс, заразилась коронавирусом. Об этом 32-летняя певица рассказал лично, но весьма необычным образом. По словам артистки, пока Covid-19 связан у нее только с позитивными эмоциями.

Граймс

Наконец-то заразилась коронавирусом, но, что странно, я наслаждаюсь лихорадкой,

– написала Граймс в Instagram, правда пользователи Сети не оценили такую откровенность. Многие осудили певицу за использование слова “наконец-то”, поскольку оно неуважительно по отношению к тем, кто потерял близких во время пандемии или перенес болезнь очень тяжело. Граймс не уточнила, заразились ли коронавирусом Илон Маск и их 8-месячный сын X Æ A-Xii. Сам Маск ранее заявлял, что, скорее всего, уже переболел в легкой форме.

Илон Маск с сыномНапомним, 4 мая прошлого года Граймс и Илон Маск стали родителями. О том, что у них родился сын, Илон сообщил у себя в Twitter. Там же он опубликовал первые фотографии малыша и объявил его имя – X Æ A-12. Многие сочли это шуткой, но позже факт подтвердила и сама Граймс. О том, как правильно произносить имя малыша, Маск рассказал на шоу The Joe Rogan Experience:

Это имя придумала мой партнер, Граймс. Итак, X – это просто буква X. Æ произносится как “Эш”. A-12 – это ода Архангелу 12, предшественнику SR-71, самого крутого самолета в мире.

Таким образом, имя сына Илона и Граймс произносится как Экс Эш Архангел Твелв и сокращенно – Экс Эш Эй Твелв. По словам Граймс, X означает “неизвестную переменную величину”, Æ – “эльфийское написание Ai (что значит любовь и/или искусственный интеллект)”, A-12 – американский самолет-разведчик (“предшественник нашего любимого воздушного судна SR-17 (тут Граймс допустила ошибку: модель называется SR-71. – Прим. ред.), на котором нет оружия, только скорость. Великий в бою, но не жестокий”). Кроме того, буква А также относится к Archangel – ее любимой песне. Чья эта песня и как она вообще звучит, певица не сообщила.

Граймс с сыном