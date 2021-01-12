В Сирии, российские войска развернуты к востоку от Евфрата, возле автомагистрали используемой армией США
12.01.2021, 19:08,
Разное
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Патруль российской военной полиции был развернут на выходных в городе Маликия в самом северо-восточном регионе Сирии, недалеко от нефтяных месторождений и турецких границ, а также рядом с автомагистралью, соединяющей город Камышлы и переход Семалка на границе с курдистанским Регио.
Шоссе используется международной коалицией против ИГИЛ и силами США в качестве линии снабжения для отправки военных и материально-технических средств на их базы в Ираке.
Семь бронемашин и десятки солдат заняли позицию у древнеримского моста в деревне Айн Дьюар, к северу от города Дерик.
Развертывание патруля сопровождалось четырьмя российскими вертолетами.
Член патруля сообщил North Press, что развертывание будет продолжаться до утра воскресенья, после чего они вернутся на свои базы в Камышлы. Причины развертывания он не раскрыл.
Российские силы уже ранее пытались, несмотря на сопротивление местных жителей, создать базу в регионе.
Неделю назад российская военная полиция на четырех бронетранспортерах провела патрулирование в деревне Дерик.
Бадран Джиа Курд, вице-президент региональной администрации к востоку от Евфрата, сказал, что российские действия и развертывание в этом районе направлены на «контроль над нефтяными ресурсами».
Он сказал: «Российские войска стремятся положить конец присутствию сил Коалиции и США в этом районе. Наши деревни стали ареной для сведения счетов между Москвой и Вашингтоном».
Сотни жителей в деревнях и городах сельской местности Маликия вышли на демонстрации против присутствия российских патрулей.
«Россия планирует восстановить контроль проасадовских сил над всеми сирийскими территориями», – сказал Джиа Курд, добавив, что теперь внимание сосредоточено на новой американской администрации и ее позиции в отношении Сирии.
Qamishli – Kamal Sheikho
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