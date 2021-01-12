Мнение: Интерпол ищет двух граждан РФ причастных к взрыву в Бейруте

12.01.2021, 19:00, Разное

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По следам истории с разрушением порта и части Бейрута в результате взрыва аммиачной селитры.

Интерпол объявил в розыск двух россиян и одного португальца по делу о взрыве в порту Бейрута в 2020 году, передаёт ливанское национальное агентство NNA.

Сообщается, что «красные уведомления» выданы на имеющих российское гражданство владельца и капитана судна Rhosus, на борту которого находилась селитра в порту, и предпринимателя из Португалии, который проводил оценку склада в гавани.

Имена не называются, однако ранее сообщалось, что судно принадлежит Игорю Гречушкину, а капитаном был Борис Прокошев.

https://russian.rt.com/world/news/821557-interpol-arest-rossiyane-beirut – цинк

Уже писал про этих деятелей вскоре после взрыва. Персонажам принадлежало судно, которое было арестовано в порту Бейрута за долги. Груз с этого судна был также арестован и помещен на склад, за который отвечали работники порта. Власти Ливана пытались этот груз продать армии или частным лицам. но не преуспели (жадность помешала). В результате, он так и лежал в порту с нарушениями норм безопасности, когда либо по случайности, либо по злому умыслу был подорван, что привело к катастрофическим последствиям для Бейрута.

Вина владельцев судна тут прямо скажем косвенная – к взрыву они конечно не имели никакого отношения, их вина лишь в том, что на их судне груз попал в Бейрут. Далее им шесть лет (шесть лет, Карл!) распоряжались уже совсем другие люди, отвечавшие за его хранение, которые проигнорировали предупреждения об угрозе взрыва, которые поступали еще с 2014 года.

Реально Гречушкину и Ко можно предъявить транспортировку опасного груза в ненадлежащих условиях, невыплата зарплаты команде корабля (которая разбежалась в Бейруте) и отказ предпринимать усилия для набора новой команды, выплаты задолжности за стоянку в порту Бейрута и доставки груза до места назначения. К тому, как с 2014 года хранилась аммиачная селитра в порту на складе Гречушкин и Ко отношения конечно же не имеют. А вот португальский коммерс, который проводил оценку склада и которая использовалась руководством порта для сокрытия реального состояния груза, вполне может быть притянут к ответственности (как минимум за введение властей Ливана в заблуждение относительно потенциальной угрозы груза для порта и города).

Подробнее историю с аммиачной селитрой в Бейруте освещал вот тут https://colonelcassad.livejournal.com/6072124.html в августе прошлого года.

Разыскиваемые Интерполом персонажи на осень 2020-го года тусовались на Кипре.

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