 

Степанов заявил, что локдаун в Украине нужно продлить

12.01.2021, 18:58, Новости дня
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Локдаун в Украине, который начался 8 января, нужно будет продлить. Об этом в эфире “24 канала” заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

По словам главы ведомства, для продления локдауна в таких обстоятельствах, как сейчас, есть все основания.

Как отметил министр, в Украине были январские праздники, которые сопровождались массовым празднованием с участием большого количества людей. Также украинцы ездили к родственникам, много перемещались. Все это “потенциально очень сильно повлияет” на рост числа больных COVID-19

Помимо этого, Степанов добавил, что ежегодно наблюдается сезонное увеличение количества больных гриппом, которое начинается именно в январе. При этом грипп передается так же, как коронавирус, и имеет схожие осложнения.

“Иногда они нуждаются в лечении в учреждениях здравоохранения. И мы заинтересованы в том, чтобы не было ни в коем случае критической нагрузки на медицинскую систему”, – резюмировал глава Минздрава.

С 8 января до 24 января из-за вспышки коронавируса SARS-CoV-2 в Украине будет действовать “карантин зимних каникул”. В этот период запрещена работа заведений общественного питания, торговых центров, спортзалов, непродовольственных рынков, заведений образования (кроме детсадов).

По состоянию на 12 января в Украине коронавирус подтвердили у 1 124 430 человек (из них 5116 – за прошлые сутки), 20 019 заболевших умерли, а 812 368 выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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