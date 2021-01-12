Фильм “Чудо-женщина: 1984” попросили выдвинуть на “Оскар” во всех номинациях – СМИ

12.01.2021, 18:58, Новости дня

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Американская компания Warner Bros обратилась к Американской киноакадемии с просьбой номинировать фильм “Чудо-женщина:1984” во всех доступных номинациях, сообщает 10 января портал СomicBook.

В частности, исполнительница главной роли – израильская актриса Галь Гадот выдвинута как претендент на звание лучшей актрисы.

Патти Дженкинс будет бороться за звание лучшего режиссера, а Джефф Джонс и Дэйв Каллахэм претендуют на звание лучших сценаристов.

Кроме этого студия упомянула в заявке продюсеров Зака и Дебору Снайдеров, а также композитора, художника по костюмам, оператора и исполнителей второстепенных ролей.

Создатели картины также рассчитывают на появление в категории “Лучший фильм”.

Издание отмечает, что заявка была озвучена на фоне зрительской критики, прозвучавшей после премьеры фильма 25 декабря 2020 года на стриминговой платформе HBO.

https://www.facebook.com/comicbookdotcom/posts/10157984311775544

“Чудо-женщина: 1984” является сиквелом картины “Чудо-женщина”, снятого в 2017 году. По сюжету, главная героиня Диана ведет двойную жизнь – она одновременно работает старшим антропологом в Вашингтоне, и при этом продолжает бороться с преступностью как Чудо-женщина.

93-я церемония вручения премии “Оскар” состоится 25 апреля 2021 года. Она традиционно пройдет в Dolby Theatre (Лос-Анджелес).

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