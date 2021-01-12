В Индонезии подняли со дна моря черный ящик разбившегося самолета

12.01.2021, 18:58, Новости дня

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В Индонезии водолазы подняли со дна Яванского моря первый черный ящик пассажирского самолета рейса SJ182, который разбился 9 января в Индонезии. Об этом 12 января сообщило Detik.

По данным издания, бортовой самописец доставили в порт Северной Джакарты, где показали журналистам. На кадрах виден заполненный водой прозрачный контейнер, внутри которого находится оранжевый корпус черного ящика.

Черный ящик передадут в Национальный комитет по безопасности на транспорте Индонезии (Komite Nasional Keselamatan Transportasi, который занимается расследованием авиакатастрофы.

10 января индонезийская газета Tribune News сообщила, что поисковые группы, работающие на месте крушения авиалайнера в акватории Яванского моря, обнаружили сигналы черных ящиков.

Маршал военно-воздушных сил Индонезии Хади Тьяджанто заявлял, что черные ящики поднимут, после чего они станут материалом для выяснения причин аварии, которыми занимается Национальный комитет по безопасности на транспорте.

9 января авиадиспетчеры потеряли связь с самолетом Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air, который летел из столицы Индонезии Джакарты в город Понтианак на острове Калимантан. Рейс SJ182 через четыре минуты после вылета, примерно в 9.40 по киевскому времени, потерял более 10 тыс. футов высоты (около 3 км). Затем связь была потеряна. Регент Тысячи островов Джунаеди заявил индонезийскому порталу Detikcom, что самолет разбился в районе необитаемого острова Лаки.

Авиакомпания сообщила, что на борту самолета находились 40 взрослых пассажиров, семеро детей, трое младенцев и шесть членов экипажа. В Министерстве иностранных дел Украины сообщали, что на борту разбившегося самолета украинцев не было.

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