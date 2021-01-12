Трамп ушел от вопроса про возможную досрочную отставку

12.01.2021, 18:56, Новости дня

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Действующий президент США республиканец Дональд Трамп проигнорировал вопрос о возможности уйти в отставку, к чему призывают, в частности, представители Демократической партии в Конгрессе, отметив, что меры по импичменту вызывают у него гнев.

По словам Трампа, меры по импичменту вызывают у него гнев, однако он отметил, что «не хочет насилия», передает Reuters.

«Я не хочу насилия», – сказал Трамп журналистам, отправляясь в поездку в Техас.

В понедельник представители Демократической партии внесли в Конгресс США резолюцию об отстранении от власти Трампа. Демократы призвали немедленно рассмотреть резолюцию о применении вице-президентом США Майком Пенсом 25-й поправки к конституции, дающей ему право прекращения полномочий Трампа, однако заседание было перенесено из-за возражений представителя Республиканской партии.

При этом СМИ сообщили, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и представители палаты от Демократической партии собрали достаточно голосов, чтобы объявить импичмент действующему президенту Дональду Трампу за события в Капитолии.

На прошлой неделе сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов всеобщих выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли пять человек, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт и сотрудник полиции Капитолия Брайан Сикник. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. В четверг Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом.