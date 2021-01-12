Повторный тест не подтвердил коронавирус у президента Португалии

12.01.2021, 18:56, Новости дня

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Новый тест на коронавирусную инфекцию президента Португалии Марселу Ребелу ди Соузы дал отрицательный результат, об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Результат теста <…> отрицательный. Президент республики остается в изоляции и ожидает подтверждающего теста», – цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

Отмечается, что запланированные на ближайшие дни мероприятия с участием президента отменены. Также пресс-служба сообщила, что еще один тест, который Ребелу ди Соуза сдавал утром во вторник, также дал отрицательный результат. На данный момент он «ожидает указаний органов здравоохранения».

Ранее сообщалось, что у президента Португалии при помощи ПЦР-тестирования выявлен коронавирус, но нет симптомов.