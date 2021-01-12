Эксперт: Победители Конкурса политологов смогут стать идеологами избирательной кампании

12.01.2021, 18:56, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Участники конкурса смогут показать себя как политические менеджеры, идеологи. У них появится шанс сделать карьеру не только в политконсалтинге, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Так он прокомментировал Конкурс политологов, о старте которого объявил первый замруководителя кремлевской администрации Сергей Кириенко.

«Конкурс политологов – достаточно значимое событие. Его победители могут быть задействованы в предстоящей избирательной кампании. Администрация президента, региональные правительства оценят молодых и перспективных специалистов, которые в свою очередь потом пройдут обучение по специальной программе, получат наставников из числа лучших политтехнологов. Они смогут показать себя в дальнейшем как политические менеджеры, как технологи избирательной кампании или идеологи», – полагает директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Эксперт расценивает конкурс как элемент новой системы подбора кадров в стране. Новая система охватывает не только управленцев из высшего эшелона, такие как губернаторы и их заместители, но и кандидатов в депутаты Госдумы. Данилин напомнил о состоявшемся осенью конкурсе «Лидеры России. Политика» и не исключил появления аналогичного конкурса и для журналистов.

Новый конкурс необходим еще и потому, что в РФ «панель политических экспертов – достаточно узкая». «Да, действительно, в блогосфере иногда кажется, что каждый мнит себя политическим стратегом, но если говорить серьезно, то число политтехнологов, идеологов очень ограничено. Можно посмотреть списки политологов, которые делает Фонд развития гражданского общества во главе с Константином Костиным, «Общая газета», Центр политической конъюнктуры России. И мы увидим, что их число при всем сложении – не больше ста человек по всей стране. Этого крайне недостаточно. Нужны новые люди», – уверен политолог.

Данилин напомнил, что ранее успешно продвижением молодых экспертов занимались крупные СМИ, а также солидные полититтехнологические организации типа Фонда эффективной политики. «Но в последнее время приток свежей крови минимален, а он нужен, в том числе из регионов. Поэтому этот конкурс очень актуален», – подчеркнул эксперт.

Как надеется Данилин, перспективные участники Конкурса получат возможность воспользоваться социальным лифтом уже в этом году. «Для участников, особенно из глубинки, это очень хороший шанс показать себя наставникам и, возможно, получить приглашение на работу в Москве. А Сергей Владиленович Кириенко сказал, что речь может идти и об участии в избирательной кампании, которая уже не за горами. В мае победители конкурса уже включаются в кампанию, а оттуда можно прыгнуть и на очень высокие позиции не только в политконсалтинге», – подытожил Данилин.

Во вторник первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко объявил о начале Конкурса политологов, участники которого смогут выступить в качестве экспертов в ходе предстоящих в этом году выборов.

«Организатором конкурса выступает Экспертный институт социальных исследований, технология проведения конкурса – АНО «Россия – страна возможностей», – сказал Кириенко. По его словам, при проведении конкурса будет использован принцип публичного отбора и независимой экспертной оценки участников, который применяется в других проектах платформы «Россия – страна возможностей».

«Появляется запрос на профессионалов, специалистов в социально-политическом анализе и социально-политическом управлении», – подчеркнул Кириенко.

Участники Конкурса политологов смогут выступить в качестве экспертов в ходе предстоящих в этом году выборов, «поскольку конкурс запускается в январе, планируется, что к маю пройдет финал и будут подведены итоги». В сентябре 2021 года пройдут, в частности, выборы в Госдуму. «Это значит, что все победители получат возможность реально быть задействованными в предстоящей в этом году большой политической кампании в нашей стране и на региональном уровне, и на федеральном уровне», – сказал Кириенко.

Кириенко подчеркнул, что победители получат возможность поработать с наставниками конкурса, в числе которых российские ученые и практики в сфере политологии и смежных специальностей. Кроме того, для победителей предусмотрена специальная программа обучения.