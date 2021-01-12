Популярность Telegram в США стремительно растет после блокировки Трампа в Twitter

12.01.2021, 18:52, Разное

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Популярность мессенджера Telegram на территории США стремительно растёт после блокировки аккаунта президента Дональда Трампа и его сторонников в социальной сети Twitter. Приложение уже занимает вторую строчку в рейтинге и продолжает наращивать темпы.

Как только социальные сети Facebook и Twitter удалили аккаунты Трампа и его коллег по партии, многие пользователи решили отказаться от использования именно этих приложений. Простые граждане считают такие действия крупных компаний недопустимым ограничением свободы слова и в связи с этим решили удалить Facebook и Twitter со своих устройств. В качестве альтернативы они зарегистрировались в Telegram, чем существенно повысили его популярность в США.

Telegram был запущен в 2013 году и с тех пор вызывает противоречивые отзывы. Сторонники подчёркивают конфиденциальность переписок и невозможность перехвата сообщений третьей стороной. В свою очередь критики считают, что такими действиями разработчики сделали мессенджер идеальным местом для общения экстремистских групп, пишет интернет-издание «ГлобалМСК».