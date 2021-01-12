“Отбираются варианты”: Российский ученый заявил о наличии в человеческом организме сотен мутаций COVID-19

12.01.2021, 18:52, Разное

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Российский ученый Альберт Ризванов недавно дал интервью одному из отечественных изданий, в котором обсудил нюансы развития коронавирусной инфекции в организме человека. По его словам, иммунитет может быть атакован сотнями мутаций COVID-19.

Как объяснил исследователь, представляющий Казанский (Приволжский) федеральный университет и возглавляющий Научно-клинический центр прецизионной и регенеративной медицины данного заведения, одним из свойств коронавируса является его способность к многочисленным мутациям в случае, если иммунная система достаточно ослаблена. Это, в свою очередь, порождает появление сотен модификаций таких изменений. С другой стороны, по словам Альберта Ризванова, такая тенденция сама по себе вовсе не повышает риск смерти у заболевшего.

“Если в организме вирус находится достаточно долго, то происходит своего рода селекция, отбираются варианты, которые лучше приспособлены для того, чтобы находиться в организме человека. Но при этом, как правило, постепенно снижается его летальность и может повышаться заразность и устойчивость к терапии, так как целью вирусов является повышение скорости распространения, при которой носитель остается жив”, – резюмировал эксперт. Об этом пишет Ren.tv.