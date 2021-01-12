Ученые выявили опасные особенности пневмонии при COVID-19

12.01.2021, 18:50, Разное

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В ходе исследования, опубликованного в журнале Nature, ученые провели высокоточный анализ образцов жидкости из легких 88 пациентов с острой дыхательной недостаточностью из-за коронавируса, и у 211 пациентов с пневмонией, вызванной другими возбудителями.

Механизм распространения SARS-Cov-2 исследователи сравнили с лесными пожарами: в отличие от других патогенов вирус не заражает большие участки легкого, а оседает во множестве небольших участках органа. Затем он захватывает иммунные клетки легких, используя их для дальнейшего распространения в течение многих дней и даже недель. Ученые также определили важнейшие мишени для лечения коронавирусной пневмонии и уменьшения ее последствий — макрофаги и Т-клетки (Т-лимфоциты). Именно эти иммунные клетки могут быть инфицированы SARS-CoV-2 и способствовать распространению инфекции в легких.

По мнению авторов исследования, тяжелые осложнения на фоне COVID-19 связаны именно с длительным течением заболевания. На своем долгом «пути» инфекция оставляет многочисленные повреждения не только легких, но и других органов — почек, мозга, сердца, постепенно ухудшая состояние пациента. Но именно продолжительное течение заболевания делает коронавирусную пневмонию менее опасной по сравнению с пневмониями, вызванными другими возбудителями, которые развиваются очень быстро, иногда за считанные часы. При COVID-19 у врачей есть время, чтобы оказать помощь пациенту. Конечно, при условии достаточного количества коек, лекарств и других ресурсов, считают ученые.

Авторы исследования также выяснили, почему смертность среди пациентов с COVID-19 на искусственной вентиляции легких ниже по сравнению с больными тяжелыми формами других пневмоний. SARS-Cov-2 вызывает не такое сильное воспаление, как другие возбудители. Однако пациентам с COVID-19 понадобится гораздо больше времени на восстановление.

Ранее группа исследователей из Уханя опубликовала в журнале The Lancet результаты шестимесячного наблюдения за пациентами, выписанных из «ковидного» госпиталя. Рентгеновские снимки легких около 200 участников показали повреждения, которые практически не изменились с момента острой фазы заболевания.