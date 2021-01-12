 

Японского изобретателя робота-сборщика клубники внесли в базу «Миротворца»

12.01.2021, 18:31, Разное
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На сайте «Миротворец», где публикуются личные данные людей, которые, по мнению ресурса, угрожают безопасности украинского государства и его суверенитету, появилась анкета гражданина Японии Харуки Ямамото, 26-летнего инженера и изобретателя первого в мире робота для сборки клубники.

На сайте проекта в описании причины появления на сайте профиля учёного указано лишь: «угроза независимости государства».

Японская компания Kawada, где работает Ямамото, первой среди конкурентов смогли изобрести и вывести на рынок сельскохозяйственной техники робота Zero, способного собирать клубнику и в будущем полностью исключить из процесса ручной труд.

– Клубника – очень нежный плод, который не терпит грубого отношения к себе. До этого только ловкость человеческих пальцев была подвластна этому великолепному созданию природы, попытки как-то собрать её с помощью машин неизбежно приводили к клубничному джему без сахара. Мы запатентовали более четырёх десятков технологий и технический изделий, чтобы решить эту проблему и созрели до создания Zero [робота, – прим. ред.], чтобы он заменил людей. Четыре камеры с функцией распознания и два манипулятора: один захватчик плода собственного изобретения и резец справляются ничуть не хуже человека, а автономность его работы составляет 16 часов без подзарядки, – рассказал изобретатель Харуки Ямамото.

В Kawada пообещали, что один такой робот сможет заменить собой до 40 людей, а количество брака, как заверяют робототехники, на 30% меньше, чем при ручном сборе. Известно также, что предприниматели Польши и Финляндии заключили с японскими партнёрами контракт на покупку сборщиков Zero.

Внесение Харуки на сайт «Миротворец» стало неожиданностью для молодого инженера. По его словам, он никогда не посещал Крым и не высказывал мнение по поводу украинского правительства.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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