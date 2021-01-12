Дачного воришку поймали с поличным под Москвой

12.01.2021, 18:26, Разное

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Житель Москвы обратился в полицию с жалобой на дачного воришку. Из его дома в садовом товариществе “Ольха” в городском округе Руза в Подмосковье была похищена электроника, а также набор инструментов, передает сайт “Подмосковье сегодня”. Сумма ущерба составила порядка 30 тысяч рублей.

Спустя три дня поблизости от места преступления полиция обратила внимание на подозрительного прохожего с большим ящиком. Им оказался 53-летний житель Ивановской области. В его поклаже правоохранители нашли похищенный из дачи москвича шуруповерт и другие вещи.

Подозреваемый признался и в других кражах, происходивших в СНТ “Ольха” и ближайшей деревне Алексино. Он показал тайник, в котором хранил похищенное.