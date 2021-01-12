Зак Эфрон опроверг слухи о расставании с австралийской официанткой Ванессой Валладарес

12.01.2021, 18:16, Разное

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Месяц назад появились слухи о том, что актер Зак Эфрон, сыгравший в фильмах и “Величайший шоумен” и “Красивый, плохой, злой”, расстался со своей девушкой – экс-официанткой, а ныне – моделью Ванессой Валладарес. Но сама пара об этих слухах, похоже, не знала ничего, потому что на днях папарацци заметили их на романтическом свидании в Сиднее.

Зак Эфрон Ванесса Валладарес33-летний Зак и 25-летняя Ванесса попали в объективы фотографов, когда прогуливались по улице Сиднея, держась за руки. Известно, что познакомились они в июне прошлого года в местном кафе General Store, где Валладарес работала официанткой. После начала романа с актером она оставила эту профессию, сконцентрировав внимание на модельном бизнесе. Сейчас она живет вместе с Эфроном в районе Байрон-Бэй и, если верить инсайдерам, положительно влияет на актера, некогда злоупотреблявшего алкоголем и тусовками.

Зак и Ванесса действительно подходят друг для другу. Она очень его успокоила, и он не слишком много тусуется,

– рассказал инсайдер Us Weekly, отметив, что Зак влюблен в Австралию:

Он живет в восьми часах езды от Сиднея. Его никто не трогает. Он проводит время с Хемсвортами, занимается серфингом. Он далек от вечеринок в Лос-Анджелесе.

Ванесса ВалладаресО своем желании покинуть Голливуд Эфрон заявлял и сам:

Мне нужно уехать из Голливуда. Это не то место, где можно прожить долгую, счастливую, психически здоровую жизнь.

По слухам, Эфрон уже приобрел участок в австралийском городе Туид-Хедс, где планирует поселиться. В его владении – участок на 129 гектаров, за который актер заплатил два миллиона долларов.

Зак Эфрон Ванесса Валладарес