 

Во Львове мужчина стрелял в охранника “Рождественской ярмарки” – полиция

12.01.2021, 18:05, Новости дня
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Посетитель “Рождественской ярмарки” во Львове ранил охранника из револьвера вечером 11 января. Об инциденте рассказала полиция Львовской области в Facebook 12 января. 

Полицейским около 21.00 сообщили, что на проспекте Свободы во Львове ранили мужчину. На месте правоохранители установили личность потерпевшего. Им оказался сотрудник службы охраны ярмарки, 33-летний житель Мостиского района. 

https://www.facebook.com/MVS.LVIV/posts/5449445211762506

По утверждению правоохранителей, у посетителя ярмарки, 45-летнего львовянина, возник конфликт с охранником, во время которого он выстрелил в него из револьвера, нанеся телесные повреждения.

Следователи Галицкого отдела полиции открыли уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Мужчине грозит лишение свободы от трех до семи лет.

Правоохранители изъяли оружие, из которого стреляли, и направили его на экспертизу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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