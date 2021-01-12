Во Львове мужчина стрелял в охранника “Рождественской ярмарки” – полиция

12.01.2021, 18:05, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Посетитель “Рождественской ярмарки” во Львове ранил охранника из револьвера вечером 11 января. Об инциденте рассказала полиция Львовской области в Facebook 12 января.

Полицейским около 21.00 сообщили, что на проспекте Свободы во Львове ранили мужчину. На месте правоохранители установили личность потерпевшего. Им оказался сотрудник службы охраны ярмарки, 33-летний житель Мостиского района.

https://www.facebook.com/MVS.LVIV/posts/5449445211762506

По утверждению правоохранителей, у посетителя ярмарки, 45-летнего львовянина, возник конфликт с охранником, во время которого он выстрелил в него из револьвера, нанеся телесные повреждения.

Следователи Галицкого отдела полиции открыли уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Мужчине грозит лишение свободы от трех до семи лет.

Правоохранители изъяли оружие, из которого стреляли, и направили его на экспертизу.

—