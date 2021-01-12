 

Верещук: В вопросе тарифов мы должны занять проукраинскую позицию

12.01.2021, 18:04, Новости дня
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Нардеп от “Слуги народа” Ирина Верещук убеждена, что цены на жилищно-коммунальные услуги в Украине слишком высокие, чтобы потребители смогли с ними справиться. Об этом она написала 12 января в своем Facebook.

“В вопросе тарифов мы должны занять проукраинскую позицию. Знаю, что могут быть проблемы с МВФ. Но суммы в платежках – непосильны для украинцев”, – заявила политик. 

https://www.facebook.com/vereschuk.iryna/posts/1567178286802022

С 1 января 2021 года в Украине выросли тарифы для населения на услуги распределения и транспортировки газа, НКРЭКУ 30 декабря опубликовала ряд постановлений по этому поводу для облгазов.

В Украине продолжаются протесты против повышения цен на газ. Президент Украины Владимир Зеленский 11 января поставил правительству задачу срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что для существенного снижения тарифов на газ для населения наработаны два подхода. “Первый подход – это формирование тарифов на газ по формуле “цена на европейских хабах” минус “транспортировка газа в Украину”, а второй – усиление конкуренции на рынке путем обязательной публикации всеми газоснабжающими компаниями своего годового тарифа на газ.

На заседании 28 декабря 2020 года правительство Украины приняло постановление, которым отменило льготный тариф в 90 коп./кВт-час на первые 100 кВт-час для бытовых потребителей.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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