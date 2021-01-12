Росавиация поставила на учет более 12 тысяч беспилотников в 2020 году

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12.01.2021, 18:02, Новости дня
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Росавиация в 2020 году поставила на учет более 12 тысяч беспилотников с максимальной взлетной массой от 0,25 до 30 кгб, сообщило ведомство.

«В течение 2020 года Федеральным агентством воздушного транспорта поставлено на учет более 12 тысяч беспилотных гражданских воздушных судов (БВС) с максимальной взлетной массой от 0,25 килограмма до 30 килограммов, ввезенных в РФ или произведенных в России. За прошедший год отказано в постановке на учет по 1,5 тысячи заявкам, основными причинами отказов являются несоответствие заявлений установленным требованиям», – цитирует РИА «Новости» сообщение ведомства.

Также сообщается, что всего с момента начала регистрации беспилотных гражданских воздушных судов поставлено на учет 26,2 тыс. беспилотников.

В ведомстве также напомнили, что с 29 декабря 2020 владельцы беспилотных гражданских воздушных судов могут получить услугу по учету в электронной форме с использованием Единого портала государственных услуг или Портала учета беспилотных воздушных судов.

«Учету согласно правилам учета БВС… подлежат беспилотные гражданские воздушные суда с максимальной взлетной массой от 0,25 килограмма до 30 килограммов, ввезенные в РФ или произведенные в России», – добавили в ведомстве.

Полномочия учитывать дроны возложены на Росавиацию.



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