 

«Три подружки»: Поклонники не узнали Анну Плетневу на видео с дочерьми

12.01.2021, 17:58, Разное
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Солистка группы «Винтаж» опубликовала в микроблоге Instagram видео, на котором она запечатлена со своими дочерьми. Многие поклонники признались, что сразу не узнали Анну Плетневу и подумали, что на кадрах позируют «три подружки».
Певица достаточно редко публикует в социальных сетях фотографии семьи. У Анны Плетневой две дочери, но показывать их она начала, когда девочкам уже исполнилось по 15 лет. Старшая наследница Варвара появилась со звездной матерью пару лет назад на обложке известного глянца. Младшую дочь Марию солистка «Винтажа» представила поклонникам только недавно, в день рождения девушки. Вскоре в Instagram появилось видео, в котором Анна Плетнева предстала с обеими дочерьми сразу. Фолловеры признались, что приняли исполнительницу за сестру девочек. По их словам, трудно поверить, что на снимке мать со своими наследницами. Также у артистки есть младший сын Кирилл, которому сейчас 12 лет. Если следовать логике Анны Плетневой, то фанаты увидят наследника в соцсетях матери через три года.

В посте солистка «Винтажа» призналась, что ей почти удалось построить доверительные и дружеские отношения с Варварой и Марией, но это было очень непросто. Певица пришла к выводам, что детей не нужно воспитывать. Родители должны принимать их такими, какие они появились на свет. Можно направлять наследников, но нельзя заставлять их принять точку зрения родственников. Даже в критичные моменты Анна Плетнева пытается встать на сторону детей и вспоминает себя в их возрасте. Подход, что ее «должны слушать просто потому, что она – мать», не работает. Артистка считает, что нельзя решать вопросы детей «с позиции силы», а советы давать только тогда, когда за ними придут.



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