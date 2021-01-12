Доктор Мясников назвал опасность полного отказа от алкоголя

12.01.2021, 17:58, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Известный теледоктор Александр Мясников пояснил об опасности полного отказа от употребления алкоголя. Эта тема была затронута в рамках программы «О самом главном», которая выходит в эфире канала «Россия-1».

Отказ от курения

Александр Мясников в эфире телепередачи призвал россиян как можно быстрее бросить курить. Он заявил, что данная пагубная привычка может спровоцировать различные онкологические заболевания. Самому же доктору известны многие виды рака, где именно курение является причиной номер один, которая привела к их развитию. То же самое касается сердечных болезней.

Отказ от спиртных напитков

Что касается полного отказа от спиртных напитков, то Мясников назвал это неправильным. С научной точки зрения врачи имеют право говорить о небольших дозах алкоголя в плане предотвращения различных патологий.

Исследования, которые были проведены во многих государствах, показали, что люди дольше живут и меньше болеют, если употребляют ограниченное количество спиртного. В случае превышения допустимой дозы наблюдается обратная ситуация.

В мире действуют минимальные дозы алкоголя. В частности, разрешается употреблять 20 граммов чистого спирта. Это количество эквивалентно бокалу вина, кружке пива или рюмке крепкого напитка. Когда доза превышается, организму человека наносится вред.

Ошибка при похмелье

В одной из программ доктор Мясников затрагивал и тему похмелья. Он пояснил зрителям об ошибке, которая может в отдельных случаях привести к смертельному исходу.

Врач призвал россиян не ходить в баню после употребления спиртных напитков, поскольку организм обезвожен. Человек просто может потерять сознание или же его сердце перестанет биться.

Предотвратить наступление похмелье получится только в том случае, если употреблять алкоголь умеренно. Данное состояние развивается из-за большого количества выпитого спиртного.

Важно во время застолья не забывать есть, причем пища должна быть жирной. За несколько часов до праздника можно выпить небольшое количество алкоголя и употребить одну столовую ложку подсолнечного масла. Эти действия помогут предотвратить похмелье на следующий день.