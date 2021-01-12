 

Мать-балерина из-за операции Алены Хмельницкой устроилась в больницу санитаркой

12.01.2021, 17:58, Разное
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Во время съемок программы «Судьба человека» актриса Алена Хмельницкая пояснила Борису Корчевникову о том, на какие жертвы пошла ее мать-балерина Валентина Савина. Звезда «Старой гвардии» дала эксклюзивное интервью и пояснила о жизни в день своего 50-летия.
Родители Алены Хмельницкой больше 20 лет посвятили работе на сцене Большого театра. Сначала они были артистами балета, а позже начали заниматься преподавательской деятельностью. Поэтому, с самого детства будущая актриса была окружена знаменитыми и талантливыми людьми. Мать хотела, чтобы дочь пошла по их стопам, поэтому в детстве ее отдали в подготовительный класс хореографического училища. Оказалось, что Алена Хмельницкая не испытывала от этого огромного удовольствия и была крупновата для балета. Поэтому, родители оставили эту затею, так как сумели трезво оценить ситуацию. Первую роль в кино артистка получила благодаря другу семьи, который обратил внимание на то, что она умеет танцевать.

За четыре года до этого у Алены Хмельницкой лопнул аппендицит, но врачи диагностировали это слишком поздно, поэтому она едва не погибла. В больнице 8-летней девочке пришлось восстанавливаться на протяжении месяца. Для того, чтобы быть рядом с дочерью, Валентина Савина оставила сцену и устроилась на этот период санитаркой в медицинское учреждение. Мать также поспособствовала, чтобы в будущем Алена Хмельницкая стала актрисой театра «Ленком». Она училась в Школе-студии МХАТ, а на втором курсе прошла кастинг на роль Кончины в легендарном мюзикле. Четыре года подряд она успешно играла в «Ленкоме», когда узнала о том, что беременна от супруга Тиграна Кеосаяна. Ситуация была такой, что врачи запретили актрисе выходить на сцену. Она позвонила Николаю Караченцову и пояснила об этом, а актер не стал отговаривать подопечную, понимая, что она делает правильный выбор в жизни.



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