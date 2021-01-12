Особенности микробиоты кишечника связали с риском тяжелого и длительного течения COVID-19

12.01.2021, 17:56, Разное

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Микробиота кишечника и здоровье

Микробиотой кишечника называют все микроорганизмы, которые проживают в кишечнике. (Слово «микробиом» упрощенно можно считать синонимом слову «микробиота»). Влияние микробиоты на здоровье человека интенсивно изучается в последние годы. Известна ее связь с депрессией, ожирением, болезнью Альцгеймера и рядом других заболеваний.

Ранее было проведено исследование, которое показало, что у пациентов с COVID-19 состав микробиоты кишечника обладает уникальными чертами по сравнению с микробиомом здоровых людей и больных гриппом. Другая научная работа, в которой участвовали лишь 15 человек, продемонстрировала, что, возможно, изменения микробиома кишечника связаны с тяжестью течения COVID-19.

Новое исследование

Изменения микробиома и тяжелое течение COVID-19

Новое исследование дает наиболее детальную на сегодня информацию о связи тяжести течения COVID-19 с характеристикой кишечного микробиома. Ученые изучили микробиоту кишечника 100 человек, которые были госпитализированы по поводу коронавирусной инфекции. Для сравнения они использовали образцы стула 78 здоровых человек.

Кишечные микробиомы здоровых и госпитализированных людей существенно отличались. Например, у пациентов с COVID-19 оказалось больше бактерий Ruminococcus gnavus, Ruminococcus torques, и Bacteroides dorie. Ранее было известно, что они связаны с нарушением работы иммунной системы и воспалительными болезнями кишечника.

Ученые обнаруживали у пациентов с COVID-19 меньше бактерий, которые играют роль в регулировании работы иммунной системы: Bifidobacterium adolescentis, Faecalibacterium prausnitzii и Eubacterium rectal. Малое количество двух их них – F. prausnitzii и B. bifidum – в новом исследовании было связано с риском тяжелого течения инфекции.

Микробиота и цитокиновый шторм

Чем больше изменений в микробиоме было у пациентов с COVID-19, тем более высокие концентрации медиаторов воспаления (цитокинов и других) ученые обнаруживали у них в крови. Известно, что когда организм в ответ на инфекцию вырабатывает чрезмерное количество цитокинов, развивается цитокиновый шторм, который приводит к повреждению многих органов и шоку.

Микробиота и «долгий ковид»

За небольшой группой пациентов ученые наблюдали в течение месяца после их выздоровления от COVID-19. В течение этого времени перечисленные особенности микробиома сохранялись. Авторы исследования предполагают, что эти изменения микробиоты могут играть роль в сохранении симптомов болезни в течение месяцев – развитии «долгого ковида».

Ученые подчеркивают, что их выводы предварительны: их недостаточно, чтобы делать выводы о том, что изменения кишечного микробиома – причина тяжелого течения COVID-19 и «долгого ковида». Они указывают, что изменения микробиома могут оказаться не причиной нарушений со стороны иммунитета, а их следствием. В то же время, есть вероятность, что влияние на микробиом может стать новым методом облегчения течения COVID-19, считают авторы исследования.