 

Володин отметил роль прокуратуры в защите прав и свобод людей

12.01.2021, 17:30, Разное
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Председатель нижней палаты подчеркнул ответственность работников прокуратуры и поздравил их с профессиональным праздником. “Независимо от рисков, проблем и ограничений работники прокуратуры ответственно подходят к своему делу, ведут приемы граждан, участвуют в расследованиях, делают все для того, чтобы защитить спокойствие людей, отстоять их права, защитить свободы”, – сказал Володин.

Исполнять возложенные на сотрудников ведомства обязанности в наши дни особенно непросто, отметил спикер. Он пожелал работникам прокуратуры здоровья и возможности побывать рядом со своими близкими.

Спикер вручил благодарности председателя ГД и почетные грамоты сотрудникам надзорного ведомства. Благодарностью председателя отмечены заместитель военного прокурора Северного флота Петр Дармов, прокурор города Мончегорска Мурманской области Ольга Киямутдинова и другие сотрудники.

Почетные грамоты получили заместитель Адыге-Хабльского межрайонного прокурора Карачаево-Черкесской Республики Юлия Гергева, прокурор отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры РФ Юлия Иванова, заместитель начальника управления прокуратуры Нижегородской области Оксана Климина и другие.

День работника прокуратуры отмечается 12 января. Праздник установлен Указом президента России от 29 декабря 1995 года. Дата связана с подписанием Петром I указа об учреждении поста генерал-прокурора и создании прокуратуры.



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