 

Журналист Караулов о судьбе Лукашенко: Уйдет с позором

12.01.2021, 17:30, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Журналист заявил, что Александр Лукашенко “перегрел республику”. Президент совершил большую ошибку, когда начал расправляться со своими политическими оппонентами – отправлять их в тюрьму или высылать за границу.

Андрей Караулов отметил, что в 90-е годы лидер действительно сделал много для своей страны, но со временем он потерял чуйку и превратился в свою полную противоположность – одинокого и беспощадного диктатора.

По его словам, Лукашенко предал себя и своих близких. Белорусский политик растоптал память о себе. В разговоре с украинским журналистом Дмитрием Гордоном телеведущий уточнил, что уход главы республики неминуем.

“Он уйдет с позором”, – высказался о судьбе политика журналист.

Ранее в Сети появилось большое интервью Александра Лукашенко. В ходе беседы с журналисткой Наилей Аскер-заде он сообщил, что к концу 2021 года будет готов проект обновленной Конституции.

Александр Лукашенко отметил, что поправки будут касаться перераспределения президентских полномочий, партийного строительства, а также ряда политических и экономических вопросов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.07 / Мнение: Бедная Роулинг, подлый Редклифф

27.11 / Ученые рассказали об опасности дефицита витамина В2

16.12 / «Это что, какого-то авторитета выпустили?»

10.09 / Мнение: Какие картины вдохновляли художников по костюмам «Дюны» Линча

29.07 / Михаил Пореченков о своих детях: Образовался круг проблем, которых раньше я не замечал

17.11 / Вирусолог тайно рассказал о мутировавшем в Сибири коронавирусе

06.07 / «Горите в аду — вот вам мой голос!»

29.08 / Астрофизик заявил о готовности умереть в черной дыре ради науки

12.11 / Мнение: Импичмент

18.12 / Геннадий Кернес вернулся в Харьков и обещает карать всех, кто праздновал его «смерть»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска