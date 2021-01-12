«ВКонтакте» заблокировала страницу Навального и сообщества в его поддержку

12.01.2021, 17:31, Разное

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Социальная сеть «ВКонтакте» объявила о блокировке страницы Алексея Навального и свыше двух десятков сообществ в его поддержку. Руководство сайта объяснило это тем, что он «поддерживал насилие».

В публикации в корпоративном блоге «ВКонтакте» говорится, что блогер неоднократно нарушал правила социальной сети.

– В публикациях Алексея Навального были выявлены тезисы, которые можно расценивать, как попытку героизировать насилие или поощрить его. В соответствии с Правилами использования ресурса, администрация «ВКонтакте» решила воспользоваться своим правом бессрочно заблокировать страницу блогера и сообщества, выступающие в его поддержку, – заявили руководители сайта.

На инцидент уже отреагировали в Кремле – пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что «ничего не слышал о блокировке страницы этого гражданина», однако в любом случае этот вопрос остается на усмотрение администрации «ВКонтакте».

– Социальная сеть эта, насколько я понимаю – частная компания. И она, конечно, вправе устанавливать те или иные свои правила и реагировать должным образом на их нарушение. О цензуре здесь речи не идёт, это не компетенция государства, – сказал он.

Оппозиционер Владимир Милов в свою очередь назвал действия соцсети «очередным проявлением электронного ГУЛАГа в современной России» и «бессмысленным, наглым актом цензуры».

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