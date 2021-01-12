В Екатеринбурге произошел сильный пожар в девятиэтажном доме

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12.01.2021, 17:28, Разное
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Погибли восемь человек, в том числе ребенок.

В ночь с 11 на 12 января в Екатеринбурге в девятиэтажном доме на улице Рассветной в микрорайоне ЖБИ произошел сильный пожар. Несколько жильцов верхних этажей не смогли выбраться из своих квартир и задохнулись угарным газом, сообщается на сайте МЧС РФ по Свердловской области. По предварительной информации, в результате пожара погибли восемь человек, в том числе ребенок.

«Очаг пожара расположен в квартире на втором этаже, рядом с диваном. По предварительным данным, в квартире использовались горелки, также обнаружено много окурков от табачных изделий. Погибшие были обнаружены в квартирах на втором, пятом и девятом этажах», — сказала старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Фото: МЧС

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области, из горящей квартиры сотрудники МЧС вынесли на руках пять человек, среди которых был один ребенок, и передали их медикам. Спасатели эвакуировали 90 человек, среди них девять детей.

Во время пожара одна из жительниц девятого этажа записала обращение в твиттере, где просила о помощи, рассказывает местный портал E1. Она сообщила, что они с дочерью не могут выбраться из квартиры — кто-то упал в подъезде и заблокировал им дверь. Позже стало известно, она и ее маленькая дочь задохнулись угарным газом. В загоревшейся квартире на втором этаже погиб один человек, остальные погибшие — жители верхних этажей.

В связи с морозом (почти минус 30 градусов) эвакуированных жителей разместили в пожарных автомобилях. На базе гимназии № 176 развернули пункт временного размещения для жильцов дома, с ними работают психологи МЧС России.

Площадь пожара составила 30 кв. м., распространение огня за пределы квартиры не произошло. В тушении пожара были задействованы девять единиц спецтехники, 30 человек личного состава, уточнили в МЧС. К семи утра пожарные завершили проливку и разбор сгоревших конструкций, и жильцы смогли вернуться в свои квартиры.

Фото: МЧС

Следственный отдел по Кировскому району Екатеринбурга возбудил уголовное дело ч. 3 ст. 109 УК — «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

По словам начальника пресс-службы областного главка полиции Валерия Горелых, в детскую горбольницы № 9 доставили 17-летнего Артема с отравлением угарным газом, ожогами 1 и 2 степени коленной области и обеих стоп. Бригада «скорой помощи» сообщила, что при доставлении в больницу скончалась девочка, примерный возраст которой 6 лет. Погибшим ребенком оказалась Вера (2013 года рождения). Погибла и ее мать Наталья (1982 года рождения).

На данный момент сыщики уголовного розыска установили личность еще одной погибшей — Лоры (1976 года рождения). Личности других погибших и пострадавших устанавливаются. Возможная причина пожара — неосторожное обращение с огнем, замыкание электропроводки, неисправность электрооборудования.

Губернатор Евгений Куйвашев поручил оказать всю необходимую помощь пострадавшим и родным погибших. Временно исполняющему обязанности главы Екатеринбурга Алексею Орлову поручили обеспечить нуждающихся жильем из маневренного фонда.

Изольда Дробина
собкор «Новой» на Урале

Источник: Новая газета



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