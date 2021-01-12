 

Не исключено, что Вселенная просто имитирует свое существование

12.01.2021, 17:18, Новости дня
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Вопрос о том, реален ли окружающий нас мир, остается актуальным в научных кругах. Действительно ли существует Вселенная или это всего лишь плод нашей иллюзии? Если говорить откровенно, точного ответа не может дать ни один ученый.

Однако именно эту тему пытаются раскрыть сотрудники Института исследований квантовой гравитации. В Лос-Анджелесе даже реализуют особый проект под названием Quantum Gravity Research, участники которого априори рассматривают космические объекты как живые сущности.

В частности, Вселенную можно рассматривать как «странную петлю», которая все время имитирует свое существование. По мнению ученых, именно с такой точки зрения легче всего объяснить большинство парадоксов, необъяснимых методами современной науки.



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