Ночью под Минском на президентской горе Беларашмор (Пик Демократии) внезапно появилось лицо Николая Лукашенко

12.01.2021, 17:09, Разное

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Жители Минска утром заметили масштабное изменение на монументе, высеченных в скале лиц всех президентов республики.

Рядом с лицом действующего глав государства Александра Лукашенко проявилось лицо его младшего сына Николая. Ответственные жители обратились в правоохранительные органы для выяснения виновных в вандализме национального достояния.

МВД оперативно отреагировало на произошедшее, заявив, что данное изменение является плановым и выполнено по поручению администрации президента.

– Александр Григорьевич, понимаете, он любящий отец, а его сын всегда рядом с ним. Он не мог просто так смотреть на свое одинокое каменное лицо и попросил, по-отцовски, добавить лицо Николая рядом с ним, — прокомментировала ситуацию пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт.

После появления лица Николая Лукашенко на президентской горе Пик Демократии резко увеличилось количество молодых посетителей, львиная доля из которых молодые девушки и женщины.

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