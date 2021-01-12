 

Из-за пандемии коронавируса Великобритания изменила правила въезда в страну

12.01.2021, 17:11, Новости дня
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С 04:00 по Гринвичу в пятницу, 15 января, все путешественники, прибывающие в Англию, должны предъявить отрицательный результат теста на COVID-19, проведенный методом полимеразной цепной реакции или эквивалентного диагностического стандарта не ранее чем за 72 часа до поездки в страну. О новых требованиях к путешествующим 11 января сообщили в Министерстве транспорта Великобритании.

Детям в возрасте до 11 лет не требуется проходить тестирование перед отъездом, уточнили в ведомстве.

В то же время, пассажиры, прибывающие в Англию из стран, не входящих в правительственный перечень транспортных коридоров (в том числе из Украины), должны будут самоизолироваться на 10 дней, независимо от результата теста. Нарушителей планируют штрафовать, начиная от £500, отметили в правительстве. Для этого будут внесены изменения в Международные правила путешествий.

За перевозку пассажиров, которые не придерживаются новых правил, будут наказывать и транспортных операторов. Перед посадкой на авиарейс, поезд или паром перевозчики обязаны будут проверить у пассажиров наличие отрицательного теста на COVID-19.

Требование негативного теста на COVID-19 актуально для путешествий в Англию. О правилах посещения Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии будет объявлено в ближайшее время, отметили в посольстве Великобритании в Украине на странице Facebook.

https://www.facebook.com/ukinukraine/posts/3844673335553487

С 5 января в Великобритании снова ввели жесткий карантин. Главной причиной локдауна, по словам премьер-министра страны Бориса Джонсона, стал новый, более заразный штамм коронавируса.

В связи с локдауном в Британии будут закрыты начальные и средние школы, а людям разрешено покидать их квартиры лишь в крайних случаях – для похода за покупками, на работу (если нельзя работать из дома), занятий спортом, обращения за медицинской помощью или во избежание домашнего насилия.

В целом в стране, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирус подтвердили у 3,12 млн человек, более 82 тыс. умерли. Великобритания находится на пятом месте в мире по количеству заболевших.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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