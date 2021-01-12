 

Харьковская мэрия ответила на обвинения в подделке подписи Кернеса: Электронную подпись подделать невозможно

12.01.2021, 17:10, Новости дня
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В харьковской мэрии считают, что уголовное производство в прокуратуре, начатое по заявлению депутата Харьковского горсовета Алины Мустафаевой о подделке подписи мэра Харькова Геннадия Кернеса, является обычной проверкой. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Харьковского горсовета.

В горсовете подчеркнули, что правоохранители проводят “простую стандартную проверку” по заявлению депутата о том, что подпись Геннадия Кернеса под представлением Игоря Терехова на должность секретаря горсовета была подделана. 

“Уточним: “подделана” цифровая подпись, что в принципе невозможно”, – говорится в заявлении.

В горсовете утверждают, что все решения, принятые на первой сессии горсовета VIII созыва 9 декабря, когда Терехов был утвержден на должность, были “честными и законными”.

“Также отметим, что подобные вбросы, которые мы видим со стороны отдельных депутатов горсовета и некоторых создателей мертворожденных политических проектов, – не что иное, как попытка дискредитировать городскую власть Харькова”, – утверждают авторы заявления.

Отмечается также, что горсовет оставляет за собой право подать в суд на “особо нечистоплотные СМИ, распространяющие фейковую информацию о якобы “подделке” подписи Геннадия Кернеса”.

В декабре 2020 года депутат Харьковского горсовета Алина Мустафаева (“Слуга народа”) обратилась в прокуратуру с заявлением, в котором утверждала, что электронная подпись на представлении об избрании Игоря Терехова секретарем горсовета была сделана не лично Кернесом, находившимся на лечении в немецкой клинике “Шарите”, а чиновниками горсовета.

11 января депутат опубликовала на своей странице в Facebook ответ областной прокуратуры, в котором говорилось, что правоохранители начали уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 358 (подделка документов) УК Украины”. 

Кернес был мэром Харькова с 2010 года. В 2020 году он снова выиграл выборы, набрав в первом туре 60,34%.

С середины сентября Кернес лечился от последствий коронавирусной инфекции в берлинской клинике “Шарите”. Сын Кернеса Даниил рассказал, что после ранения, которое харьковский градоначальник получил в 2014 году, у него слабое легкое – его тогда “прошила” пуля. С этим было связано тяжелое течение болезни.

17 декабря стало известно, что Кернес умер. В Харькове объявляли двухдневный траур. 23 декабря состоялась церемония прощания с политиком, на которую пришло более 100 тыс. человек.

По словам главы правления гражданской сети “Опора” Ольги Айвазовской, обязанности Кернеса на посту главы Харькова будет исполнять секретарь горсовета Терехов, пока парламент не назначит новые выборы мэра города.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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