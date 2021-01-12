Россия остается в тройке крупнейших торговых партнеров Украины по итогам 2020 года

12.01.2021, 17:08, Новости дня

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Россия стала одним из трех главных торговых партнеров Украины в 2020 году, сообщила государственная таможенная служба страны.

«Страны, из которых больше всего импортировали товары на Украину: Китай – 8,3 млрд долларов, Германия – 5,1 млрд долларов и РФ 4,6 млрд долларов. Экспортировали с Украины больше всего в Китай – 7,1 млрд долларов, Польшу – 3,3 млрд долларов, Россию – 2,7 млрд долларов», – заявило ведомство в своем Facebook.

Украинская сторона в основном экспортировала зерновые, черные металлы, жиры и масла, в страну в основном завозились минеральное топливо, нефть и продукты ее переработки, машины, оборудование и механические устройства, а также транспорт.

Импорт товаров в прошлом году на Украину снизился на 10,3% и составил 54,2 млрд долларов, экспорт сократился на 1,7% до 49,2 млрд долларов.

В августе сообщалось, что оборот торговли между Россией и Украиной в январе-июне 2020 года составил 3,545 млрд долларов, сократившись на 46% в годовом выражении.