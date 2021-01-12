Стресс будущей мамы может повлиять на развитие ее ребенка

12.01.2021, 17:04, Разное

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Сильный стресс и одиночество будущей матери могут оказать негативное воздействие на ребенка. На протяжении дальнейшей жизни уже после рождения у него могут проявиться различные заболевания, к таким выводам пришли американские ученые.

Сотрудники Университета Цинциннати провели исследование, как стресс, одиночество, отсутствие поддержки или утрата вызывают мутацию митохондриальной ДНК у ребенка будущей матери. Оказалось, что эти изменения становятся причиной развития митохондриальной дисфункции, астмы, ожирения, синдрома дефицита внимания и аутизма.

По словам Келли Брунст из Калифорнийского университета, в период с 2013 по 2018 годы они изучили плаценты матерей, рожавших в Нью-Йорке и Бостоне. В 365 случаях они обнаружили мутации, которые были вызваны продолжительным стрессом.

Позднее выяснилось, что у их детей имеется ряд серьезных заболеваний. При этом по мере взросления недуги прогрессировали. Чаще всего подобное явление наблюдалось среди чернокожих женщин, поскольку они постоянно подвергаются психосоциальному стрессу на фоне сексуального или домашнего насилия.