Солист «Руки Вверх!» Сергей Жуков научился силой мысли зажигать свечи

12.01.2021, 17:04, Разное

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Сергей Жуков опубликовал в микроблоге Instagram видео, на котором показал, как он может силой мысли зажигать свечи. Солист «Руки Вверх!», несмотря на окончание новогодних праздников, не хочет расставаться с волшебством, поэтому примерил на себя образ Копперфильда.

По словам артиста, в детстве он, как и многие его сверстники, «вызывал духи гнома-матершинника и злого сладкоежки, а также пиковую даму из зеркала». Сергей Жуков предложил добавить немного мистики в последние праздничные выходные. Перед зеркалом у него стояли три свечи, каждая из которых загорелась при взмахе рукой и взгляде певца.

Сергей Жуков поинтересовался у своих подписчиков, вызывали ли они духов или гадали, когда были подростками. Некоторые фолловеры похвалили знаменитость за смелость и признались, что в юности боялись принимать участие в подобных «шабашах». В комментариях пошутили, что пандемия привела к тому, что солист «Руки Вверх!» решил поменять профессию. Многие восхитились скрытыми талантами артиста и отметили, что он умеет удивлять публику.